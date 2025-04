La furiosa reacción de Marcelo Corazza con el notero de Desayuno Americano: "¡No me rompas las pel...!"

En Desayuno Americano (América TV) fueron a buscar la palabra de Corazza, quien se mostró enojado al ser consultado por la causa que lo tiene involucrado.

"No voy a declarar nada, ya lo saben. No puedo hablar", expresó el ex Gran Hermano.

Ante la insistencia del cronista, Corazza empezó a ponerse violento. "No está bueno. Pasaron un montón de cosas en Argentina para que me vengan a romper las pelotas a mí con eso", remarcó.

"No voy a hablar. Dejame entrar a mi casa, por favor. Dejame entrar la bicicleta y no me violenten", enfatizó.

El periodista le preguntó si estaba pasando por un buen momento y, visiblemente mal humorado, Corazza contestó: "Sí, ¿me ves? Estoy en mi mejor momento".

Finalmente, el ex GH ingresó a su domicilio y, desde el interior, tildó de "maleducado" al periodista de Desayuno Americano.

La nueva detención en el caso Marcelo Corazza tras la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

El fuerte descargo de Viviana Canosa desde su programa contra Lizy Tagliani reactivó en los medios el caso de Marcelo Corazza, quien en agosto afrontará un juicio acusado de explotación sexual de menores junto a otros integrantes de una supuesta banda.

La investigación sobre el ex Gran Hermano no está cerrada y Rolando Barbano dio detalles de la nueva detención que se dio en los últimos días en el marco de esa causa.

"Hay un nuevo detenido hace horas. Se trata de un abogado de 32 años de Oberá, Misiones, a donde está el núcleo de toda la investigación que llevó a Marcelo Corazza a prisión", precisó el especialista de policiales en el programa Lape Club Social Informativo, América Tv.

Y agregó sobre esta nueva detención de un hombre: "A este abogado lo va a buscar la policía de la Ciudad que es quien tiene a cargo la investigación".

"La Justicia sospecha que este abogado integraba una banda que captaba a menores y que luego los enviaba a la Capital Federal, para abuso de menores en las mal llamadas 'fiestas'", precisó Barbano en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe.

En esa línea, el periodista explicó sobre la grave acusación al ex GH y el juicio que se viene: "No está cerrada la investigación del caso Corazza, el ganador de Gran Hermano va a ir a juicio en el mes de agosto. Pero mientras hay una investigación residual que sigue avanzando y cobró ahora un nuevo detenido".

"Acá es donde unimos puntos, si hubiera algún tipo de conexión entre Lizy Tagliani y el tema Corazza, el expediente está abierto. Hay chances de que eventualmente se la investigue, por eso es tan delicado este tema", fundamentó.