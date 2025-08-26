El asesino de San Antonio de Areco ya había sido condenado en 2003 por un mediático crimen

Embed

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 condenó a Suárez y a otros dos acusados. Cumplida su pena, el hombre recuperó la libertad. Sin embargo, más de dos décadas después, su nombre volvió a resonar, esta vez vinculado a un nuevo hecho de sangre.

La escena del crimen en Areco

El femicidio ocurrió el domingo por la tarde. La policía encontró un auto detenido en un campo cercano a la ruta nacional 8. Dentro del vehículo, dos cuerpos sin vida: en el asiento del conductor, Esteban Suárez con un disparo en la cabeza y un revólver en la mano. En el asiento trasero, Florencia Revah, con cuatro impactos de bala.

Las primeras imágenes del lugar mostraban un escenario escalofriante, pero fue la disposición de los cuerpos y la ausencia de señales de violencia dentro del vehículo lo que activó las dudas de los investigadores. Las sospechas apuntan a que Revah no fue asesinada en ese sitio, ni siquiera dentro del auto.

La hipótesis principal

La Fiscalía de Mercedes trabaja sobre la hipótesis de que Suárez habría asesinado a Florencia en otro lugar, para luego trasladar su cuerpo hasta el campo en Areco y allí quitarse la vida.

Un detalle importante que refuerza esta teoría son las manchas de sangre halladas en los bordes de las puertas traseras del vehículo, lo cual sugiere que el cuerpo fue acomodado allí después del crimen. Además, la forma en que el cuerpo de Florencia estaba recostado no coincide con una muerte en movimiento.

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.

Las diligencias judiciales

El fiscal Darío Schapaunic, a cargo de la UFI N°6 de Mercedes, lidera la causa. Ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la pareja: uno en la casa de Suárez, ubicada en El Talar de Pacheco, y otro en el departamento de Florencia Revah, en Nordelta.

En la casa del femicida solo encontraron su DNI. Ahora, las pericias sobre los celulares de ambos y el análisis de cámaras de seguridad de la autopista podrían ser determinantes para establecer la línea de tiempo. ¿Cuándo fue asesinada Florencia? ¿Dónde ocurrió realmente el crimen?

Claves pendientes en la causa

Además de los teléfonos, los investigadores esperan los resultados de la autopsia y los estudios balísticos, que serán cruciales para definir si Revah fue ejecutada en un ambiente cerrado o en plena vía pública.

Lo que ya está prácticamente descartado es que el hecho haya ocurrido dentro del vehículo. La limpieza relativa de la escena, el tipo de heridas y la posición de los cuerpos abren muchas preguntas sobre el itinerario final de la pareja.

También hay incertidumbre sobre qué motivó a Suárez a cometer el femicidio. Aunque hasta ahora no hay denuncias previas por violencia de género, ni restricciones judiciales activas, los allegados a Florencia aseguran que la relación era tóxica y conflictiva. Algunas versiones indican que ella habría intentado alejarse, y que Suárez no lo habría aceptado.