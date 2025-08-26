El picante cruce en redes entre Mayra Mendoza y un candidato opositor de Quilmes

La respuesta de Mayra Mendoza no se hizo esperar y endureció el tono:

“Disfrazado estás vos, Pablito. Disfrazado de oposición, pero sos lo mismo que la runfla de La Libertad Avanza”.

Además, remarcó: “La gente no necesita más sommelier de vestimentas ni frases vacías para Twitter. Mejor pónganse a defender los intereses de los argentinos y los bonaerenses, y dejen de ser cómplices de este gobierno de coimeros”.

Yo no necesito disfrazarme de pueblo @mayrasmendoza. Porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto.



Soy parte de una generación que no…

Domenichini recogió el guante y volvió a apuntar contra Mendoza:

“Ni con la motosierra ni con la máquina de humo que le pavimentó el camino al gobierno y le armó las listas a LLA. Yo tomo partido por los que laburan, los que sufren el abandono, los que quieren algo nuevo”.

El candidato acompañó su mensaje con un tuit reciente de Mendoza en una recorrida por Bernal, donde repartía boletas de cara a las elecciones del 7 de septiembre.