Política
Mayra Mendoza
Quilmes
ELECCIONES 2025

El picante cruce en redes entre Mayra Mendoza y un candidato opositor de Quilmes

A menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses, Mayra Mendoza y Pablo Domenichini protagonizaron un fuerte cruce en X con acusaciones personales y chicanas políticas.

El picante cruce en redes entre Mayra Mendoza y un candidato opositor de Quilmes

La intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria, Mayra Mendoza, protagonizó este martes un tenso intercambio en X (ex Twitter) con Pablo Domenichini, postulante por Somos Buenos Aires en la Tercera Sección Electoral. A menos de dos semanas de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, ambos encendieron la campaña con un cruce que incluyó chicanas personales.

Todo comenzó con un mensaje de Domenichini, quien afirmó que no necesita “disfrazarse de pueblo” como Mendoza para mostrarse cercano al electorado.

“Porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te roben a plena luz del día o quedarte una semana sin agua. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto”, escribió. Y agregó: “Soy parte de una generación que no quiere elegir entre dos fracasos. El sentido común también es una bandera. Y llegó la hora de levantarla bien alto”.

En su publicación incluyó una imagen de la lista de Mendoza junto al candidato Facundo Tignanelli, ambos referentes de La Cámpora.

La respuesta de Mayra Mendoza no se hizo esperar y endureció el tono:

“Disfrazado estás vos, Pablito. Disfrazado de oposición, pero sos lo mismo que la runfla de La Libertad Avanza”.

Además, remarcó: “La gente no necesita más sommelier de vestimentas ni frases vacías para Twitter. Mejor pónganse a defender los intereses de los argentinos y los bonaerenses, y dejen de ser cómplices de este gobierno de coimeros”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pmdomenichini/status/1960338527641546786&partner=&hide_thread=false

Domenichini recogió el guante y volvió a apuntar contra Mendoza:

“Ni con la motosierra ni con la máquina de humo que le pavimentó el camino al gobierno y le armó las listas a LLA. Yo tomo partido por los que laburan, los que sufren el abandono, los que quieren algo nuevo”.

El candidato acompañó su mensaje con un tuit reciente de Mendoza en una recorrida por Bernal, donde repartía boletas de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pmdomenichini/status/1960419306837303675&partner=&hide_thread=false

Se habló de
Mayra Mendoza Quilmes
