Alegría y colores en tu casa: tres consejos para que zorzales, gorriones y horneros visiten tu jardín en primavera

Si preferís usar una mesa para pájaros, la higiene es clave. Como tercer consejo es importante limpiar con agua caliente y jabón cada vez que retires restos de comida, y desinfectar los recipientes al menos una vez por semana. Esto ayuda a prevenir enfermedades y mantiene a las aves en buen estado de salud.

Alimentar a las aves silvestres en primavera no solo les da un apoyo extra en una etapa crucial, sino que también ofrece la posibilidad de disfrutar de su presencia y aprender más sobre la naturaleza cercana. Con apenas dos frutas y un poco de dedicación, tu jardín puede transformarse en un refugio para la biodiversidad.