Confirmaron el procesamiento de Marcelo Porcel y quedó a un paso del juicio oral

colegio-palermo-chico-foto-google-street-view-IEU55YBDSBFIDDWDSSAT5HHZLU Colegio Palermo Chico (Foto: Google Street View)

Uno de los puntos que sí obtuvo una respuesta favorable para la defensa fue el relacionado con la extracción de material genético. Los magistrados permitieron que continúe el reclamo contra la orden judicial que dispone incorporar una muestra biológica de Porcel al Registro Nacional de Datos Genéticos.

Los abogados del empresario sostienen que la normativa vigente al momento de los hechos contemplaba esa medida únicamente para personas con condena firme y argumentan que la decisión afecta derechos constitucionales vinculados a la intimidad y la presunción de inocencia.

Mientras la cuestión sea revisada por la Cámara de Casación, la Justicia ordenó suspender la extracción de la muestra genética. El fallo también ratificó las medidas de restricción que pesan sobre el empresario.

Porcel tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de las presuntas víctimas, sus familiares y los testigos vinculados al expediente. Asimismo, no puede establecer contacto directo ni indirecto mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o redes sociales.

La resolución también mantiene la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, lo que implica además la imposibilidad de salir del país sin permiso previo del tribunal.

1780092089230 Los camaristas rechazaron los planteos presentados por la defensa. (Foto: A24)

Qué dice la investigación sobre los presuntos abusos

De acuerdo con la causa, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y tendrían como víctimas a adolescentes que compartían actividades con los hijos del empresario.

Según la acusación, los episodios consistieron en tocamientos con connotación sexual durante supuestos masajes realizados con cremas sobre distintas partes del cuerpo de los menores. Los investigadores sostienen además que el acusado habría utilizado regalos, dinero y otros beneficios económicos para lograr el silencio de los adolescentes.

Los testimonios que complican a Marcelo Porcel

Las principales pruebas de la causa son los testimonios brindados por las presuntas víctimas en Cámara Gesell. Los jóvenes describieron un patrón de conducta que, según la investigación, se repetía en distintos inmuebles vinculados a Porcel: un departamento en la Torre Le Parc, otra propiedad perteneciente a su madre frente al edificio y una oficina ubicada en la zona de Retiro.

De acuerdo con esos relatos, las reuniones eran organizadas por el empresario, quien ofrecía bebidas alcohólicas y promovía desafíos relacionados con el consumo de alcohol a cambio de dinero. Uno de los adolescentes declaró que el acusado les proponía premios económicos por tomar grandes cantidades de alcohol. Otros testimonios indicaron que también realizaba transferencias a billeteras virtuales para financiar apuestas online.

La causa además menciona episodios en los que se habrían realizado actividades humillantes a cambio de dinero, como correr desnudos alrededor de una mesa.

El contenido hallado en el celular secuestrado

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron el teléfono celular del empresario. Según consta en el expediente, en el dispositivo se encontraron imágenes de contenido sexual y capturas obtenidas a través de una cámara de seguridad instalada en uno de los baños de la vivienda.

Parte de las personas que declararon en la causa ya alcanzaron la mayoría de edad durante el avance de la investigación, aunque los hechos denunciados habrían ocurrido cuando aún eran adolescentes.

Con la confirmación del procesamiento, la causa avanza hacia una etapa decisiva y Marcelo Porcel quedó a un paso de ser enviado a juicio oral por los delitos que se le imputan.