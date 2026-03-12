Video: así fue el arresto de Chelo Torres, el cantante del grupo Green

Durante el procedimiento, además, se incautaron el Volkswagen Suran del acusado, dos teléfonos celulares, un disco duro portátil y cinco pendrives. Todos los elementos serán peritados por el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Según el relato de la víctima en la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo, el ataque ocurrió durante la madrugada del lunes en la localidad de La Tablada. La mujer indicó que Torres la contactó por redes sociales para coordinar un encuentro, posiblemente para generar contenido o una entrevista.

De acuerdo con su declaración, el cantante la invitó a conversar en la parte trasera de su camioneta, estacionada en el cruce de las calles Cuzco y Caaguazú. Allí, pese a su resistencia, Torres se bajó los pantalones y la abusó sexualmente con acceso carnal.

Chelo Torres

Tras el episodio, la denunciante radicó la presentación judicial y se le concedió una restricción perimetral preventiva. Torres, de 53 años, permanece aprehendido en dependencias de la DDI de La Matanza a la espera de su declaración indagatoria, que se espera en las próximas horas.

El músico tiene un antecedente judicial: en 2009 fue condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual de una menor, pena que cumplió parcialmente hasta su liberación en 2012.