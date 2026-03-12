Video: así fue el arresto de Chelo Torres, el cantante del grupo Green

Luego de la denuncia por abuso sexual contra Marcelo “Chelo” Torres, el líder de la reconocida banda de cumbia Grupo Green fue detenido en su domicilio de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.
Las imágenes del operativo muestran al músico, quien vestía una camiseta rosa del Inter Miami con el nombre de Lionel Messi, en el momento en que fue ingresado al vehículo policial con sus pertenencias.
El arresto se concretó en la madrugada de este jueves, en el marco de una investigación por abuso sexual con acceso carnal. La causa está a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 21 del Departamento Judicial de La Matanza, especializada en violencia de género.
La fiscal también ordenó a la DDI de La Matanza el secuestro de cámaras de seguridad de una estación de servicio de la avenida General Paz y de las cercanías del domicilio de la denunciante. La mujer, identificada como A. E. y conocida en redes como Dulce Lilian, es una influencer que realiza transmisiones en vivo con artistas del ambiente tropical.
Durante el procedimiento, además, se incautaron el Volkswagen Suran del acusado, dos teléfonos celulares, un disco duro portátil y cinco pendrives. Todos los elementos serán peritados por el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.
Según el relato de la víctima en la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo, el ataque ocurrió durante la madrugada del lunes en la localidad de La Tablada. La mujer indicó que Torres la contactó por redes sociales para coordinar un encuentro, posiblemente para generar contenido o una entrevista.
De acuerdo con su declaración, el cantante la invitó a conversar en la parte trasera de su camioneta, estacionada en el cruce de las calles Cuzco y Caaguazú. Allí, pese a su resistencia, Torres se bajó los pantalones y la abusó sexualmente con acceso carnal.
Tras el episodio, la denunciante radicó la presentación judicial y se le concedió una restricción perimetral preventiva. Torres, de 53 años, permanece aprehendido en dependencias de la DDI de La Matanza a la espera de su declaración indagatoria, que se espera en las próximas horas.
El músico tiene un antecedente judicial: en 2009 fue condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual de una menor, pena que cumplió parcialmente hasta su liberación en 2012.