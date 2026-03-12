Retrasan depósitos a jubilados antes de Semana Santa: el día de marzo en que no habrá pagos para adultos mayores

Por esa razón, cualquier modificación o interrupción en las fechas de depósito suele generar preocupación, especialmente entre quienes dependen de este ingreso para sostener su economía cotidiana.

En marzo, el calendario difundido por el Banco del Bienestar contempla varios días de dispersión de recursos. No obstante, una jornada específica quedará completamente fuera del cronograma de pagos, lo que significa que ningún beneficiario recibirá transferencias durante esa fecha.

El motivo no está relacionado con problemas administrativos ni con retrasos del sistema bancario, sino con un feriado oficial que afecta la actividad de las instituciones financieras en todo el país.

El feriado que frena los depósitos

La interrupción en los pagos se debe al feriado nacional del lunes 16 de marzo, jornada en la que se conmemora el natalicio de Benito Juárez.

Aunque la fecha histórica corresponde al 21 de marzo, la legislación mexicana permite trasladar la conmemoración al lunes más cercano con el objetivo de generar un fin de semana largo. Este esquema, conocido popularmente como “puente”, impacta tanto en la actividad laboral como en los servicios públicos.

Debido a esta disposición, las entidades bancarias permanecerán cerradas durante ese día, lo que impide realizar transferencias o depósitos vinculados a programas sociales.

En consecuencia, ningún beneficiario de la Pensión Bienestar recibirá dinero el 16 de marzo, independientemente de la letra con la que comience su apellido o del grupo al que pertenezca dentro del programa.

Un fin de semana largo que modifica la rutina

El feriado del 16 de marzo no solo afecta los pagos de pensiones. También modifica la dinámica de millones de personas en el país.

Al caer lunes, el descanso obligatorio crea un fin de semana largo que se extiende desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de marzo. Durante esos tres días se reducen numerosas actividades administrativas, educativas y financieras.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública también contempla esta fecha, por lo que los estudiantes de educación básica disfrutarán de un breve receso.

Este tipo de fines de semana largos suelen generar un incremento en el turismo interno, ya que muchas familias aprovechan para realizar viajes cortos o visitar destinos cercanos.

Sin embargo, para los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar, la atención está centrada principalmente en saber cuándo se retomarán los depósitos.

Cuándo se reanudan los pagos

Tras la pausa generada por el feriado, el calendario oficial indica que las transferencias se reanudarán el martes 17 de marzo.

Ese día comenzará nuevamente la dispersión de recursos para los beneficiarios del programa, siguiendo el esquema organizado por la inicial del primer apellido.

El cronograma para la semana posterior al feriado queda distribuido de la siguiente manera:

Martes 17 de marzo: beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra M.

Miércoles 18 de marzo: letras N, Ñ y O.

Jueves 19 de marzo: letras P y Q.

Viernes 20 de marzo: letra R.

Este sistema de distribución por letras se utiliza para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar, permitiendo que los beneficiarios acudan a retirar su dinero de manera escalonada.

El pago corresponde al bimestre marzo-abril

Los depósitos que se realizan durante este mes corresponden al bimestre marzo-abril de 2026, uno de los pagos programados dentro del calendario anual del programa.

La dispersión de recursos comenzó el 2 de marzo y se extenderá hasta el día 26 del mismo mes, periodo durante el cual millones de personas recibirán su apoyo económico.

El Banco del Bienestar recordó que los beneficiarios no necesitan retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito, ya que el saldo permanece disponible en sus tarjetas y puede utilizarse en cualquier momento.

Esta recomendación busca evitar filas innecesarias y mejorar la organización en las sucursales bancarias.

Otros programas que también reciben depósitos

Aunque la Pensión para Adultos Mayores es la más conocida, no es el único programa que se paga durante este periodo.

Las transferencias también incluyen apoyos correspondientes a:

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras

Todos estos programas siguen el mismo calendario de dispersión bancaria, por lo que la suspensión del 16 de marzo afecta a todos los beneficiarios por igual.

El impacto de la Semana Santa en el calendario

El retraso en los pagos ocurre además en un momento particular del calendario anual: la cercanía de las vacaciones de Semana Santa.

Este periodo es uno de los descansos más importantes del año en México y está marcado por celebraciones religiosas, viajes y reuniones familiares.

De acuerdo con el calendario escolar vigente, las vacaciones comenzarán el lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el domingo 12 de abril.

Durante esas semanas, muchas escuelas y oficinas reducen su actividad, lo que también puede generar cambios en la rutina de trámites y servicios.

En el calendario litúrgico, el Jueves Santo se celebrará el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, fechas clave dentro de las tradiciones religiosas del país.

Un sistema de pagos que millones siguen de cerca

La Pensión Bienestar se ha convertido en uno de los programas sociales más relevantes del gobierno mexicano, tanto por su alcance como por el impacto que tiene en la economía de los hogares.

Millones de adultos mayores dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos, por lo que las fechas de depósito suelen ser seguidas con atención mes a mes.

Las autoridades han insistido en la importancia de consultar siempre el calendario oficial antes de acudir al banco, ya que los pagos se realizan de forma escalonada y no todos los beneficiarios cobran el mismo día.

Además, el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar permite realizar compras en comercios o retirar dinero en cajeros automáticos, lo que brinda mayor flexibilidad a los beneficiarios.

Recomendaciones para los beneficiarios

Ante la pausa en los depósitos del 16 de marzo, las autoridades sugieren a los adultos mayores tener en cuenta algunas recomendaciones:

Revisar el calendario de pagos oficial para conocer la fecha exacta de depósito.

Evitar acudir al banco durante el feriado , ya que las sucursales permanecerán cerradas.

Recordar que el dinero permanece disponible en la cuenta , incluso si no se retira el mismo día.

Utilizar la tarjeta bancaria para pagar en comercios, lo que reduce la necesidad de retirar efectivo.

Estas medidas buscan facilitar el acceso al apoyo económico y evitar contratiempos innecesarios.