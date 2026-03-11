La nueva acusación sexual contra el líder del Grupo Green, ¿qué pasó con el Chelo Torres?

Fuentes judiciales confirmaron que, aunque el líder del Grupo Green no se encuentra detenido hasta el momento, será citado a declaración indagatoria en las próximas horas. El fiscal a cargo evaluará su situación procesal y las medidas a adoptar tras escuchar su testimonio y analizar las pericias.

El antecedente judicial de Chelo, del grupo Green: condena por abuso sexual a una menor

Chelo Torres Grupo Green

Este nuevo episodio reaviva el pasado judicial del cantante, quien ya cuenta con una condena previa por delitos de índole sexual. En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón lo sentenció a tres años y ocho meses de prisión por el abuso de una menor de edad.

Aquella causa se había iniciado en 2006, luego de que su pareja de entonces lo denunciara por abusar de sus tres hijas: dos adolescentes y una niña de seis años.

El caso tomó especial relevancia cuando se descubrió que una de las jóvenes, de 15 años, había quedado embarazada producto de los abusos cometidos por el músico mientras convivía con la familia. En octubre de ese año, la madre de las menores lo expulsó de la vivienda tras encontrarlo en una situación comprometedora con una de las hijas.