La nueva acusación sexual contra el líder del Grupo Green, ¿qué pasó con el Chelo Torres?
El cantante ya cuenta con un antecedente judicial: en 2009 fue condenado por abuso sexual de una menor.
Chelo Torres, otra vez denunciado por abuso sexual.
Adrián “Chelo” Torres Ruiz Díaz, líder de la banda de cumbia Green, volvió a quedar en la mira de la Justicia tras ser denunciado por una influencer de 43 años por un presunto abuso sexual ocurrido en la localidad de La Tablada. El hecho habría tenido lugar durante la madrugada del pasado martes en el partido de La Matanza.
Según consta en la presentación judicial, la denunciante, identificada como A.E, se dedica a realizar transmisiones en vivo de contenido musical y había coordinado un encuentro con el cantante el lunes previo.
De acuerdo con su relato, Torres la invitó a conversar dentro desu camioneta, que se encontraba estacionada en la intersección de las calles Cuzco y Caaguazú. Una vez en el interior del vehículo, el músico se habría bajado los pantalones y consumado el abuso.
La causa quedó radicada en la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza. Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó que la mujer sea examinada por el cuerpo médico y que se le practique el protocolo de “kit de emergencia” correspondiente a este tipo de casos.
Fuentes judiciales confirmaron que, aunque el líder del Grupo Green no se encuentra detenido hasta el momento, será citado a declaración indagatoria en las próximas horas. El fiscal a cargo evaluará su situación procesal y las medidas a adoptar tras escuchar su testimonio y analizar las pericias.
El antecedente judicial de Chelo, del grupo Green: condena por abuso sexual a una menor
Este nuevo episodio reaviva el pasado judicial del cantante, quien ya cuenta con una condena previa por delitos de índole sexual. En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón lo sentenció a tres años y ocho meses de prisión por el abuso de una menor de edad.
Aquella causa se había iniciado en 2006, luego de que su pareja de entonces lo denunciara por abusar de sus tres hijas: dos adolescentes y una niña de seis años.
El caso tomó especial relevancia cuando se descubrió que una de las jóvenes, de 15 años, había quedado embarazada producto de los abusos cometidos por el músico mientras convivía con la familia. En octubre de ese año, la madre de las menores lo expulsó de la vivienda tras encontrarlo en una situación comprometedora con una de las hijas.