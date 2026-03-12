Se robaron una ambulancia y encontraron una terrible sorpresa dentro

“Los muchachos bajaron un instante para levantar el portón y entrar el cajón. En ese momento alguien se subió a la ambulancia y se la llevó”, relató Flammini a 0221.com.ar al reconstruir lo ocurrido.

La situación generó momentos de tensión e incertidumbre entre los trabajadores y los familiares del fallecido, que aguardaban el inicio del velatorio.

La rápida aparición del vehículo

Tras advertir el robo, los empleados comenzaron a reunir la documentación para radicar la denuncia policial y alertaron a los responsables de la funeraria.

Sin embargo, apenas 20 minutos después del episodio, la ambulancia fue encontrada abandonada a unas cinco cuadras del lugar. El vehículo estaba estacionado en la vía pública y no presentaba daños visibles.

Al revisar su interior, los trabajadores confirmaron que el ataúd permanecía en el mismo lugar y el cuerpo no había sido alterado, lo que permitió continuar con el servicio previsto.

Qué se llevaron los ladrones

De acuerdo con lo informado por los responsables de la funeraria, los delincuentes no sustrajeron ningún elemento del vehículo.

El único faltante detectado fue la llave de la ambulancia, que aparentemente fue llevada por los autores del robo antes de abandonar el rodado. Los ladrones escaparon antes de que pudieran ser identificados.

El velorio se realizó con normalidad

A pesar del desconcierto inicial que provocó el episodio, la situación no alteró el desarrollo del velorio. Desde la casa funeraria explicaron que el servicio continuó con normalidad y el sepelio se realizó el lunes a las 9 de la mañana, tal como estaba programado.

Debido a que el vehículo no sufrió daños y fue recuperado rápidamente, los responsables de la empresa decidieron no radicar una denuncia formal por el hecho.