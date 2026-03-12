En vivo Radio La Red
Policiales
ambulancia
Robo
De película

Se robaron una ambulancia y encontraron una terrible sorpresa dentro

El insólito episodio ocurrió durante la madrugada, cuando delincuentes aprovecharon un descuido de los trabajadores de una funeraria para llevarse una ambulancia.

Ladrones se robaron una ambulancia

Ladrones se robaron una ambulancia, pero se encontraron con una terrible sorpresa dentro.

Un insólito episodio generó conmoción y desconcierto en la ciudad bonaerense de Berisso luego de que delincuentes robaran una ambulancia que trasladaba un féretro hacia una casa velatoria. El hecho ocurrió durante la madrugada y provocó una fuerte repercusión entre vecinos y en redes sociales, donde circularon múltiples versiones sobre lo sucedido.

Leé también "¡Por favor!": el video del desgarrador y violento robo a una nena de 10 años con parálisis
En un año me robaron tres veces: el drama de los vecinos en La Matanza

Afortunadamente, el vehículo apareció abandonado pocos minutos después a escasas cuadras del lugar, y el cuerpo que era trasladado se encontraba intacto dentro del ataúd.

Cómo ocurrió el robo

Funeraria robo ambulancia

El episodio se registró cuando una ambulancia perteneciente a la funeraria Mariano Flammini llegó al establecimiento ubicado sobre la avenida Montevideo, entre las calles 27 y 28, en Berisso.

Según explicó Daniel Flammini, encargado del lugar, los trabajadores del servicio fúnebre descendieron del vehículo solo por unos segundos para abrir el portón del predio y poder ingresar con el féretro. Fue en ese breve momento cuando delincuentes aprovecharon la situación para subirse al vehículo y llevárselo.

“Los muchachos bajaron un instante para levantar el portón y entrar el cajón. En ese momento alguien se subió a la ambulancia y se la llevó”, relató Flammini a 0221.com.ar al reconstruir lo ocurrido.

La situación generó momentos de tensión e incertidumbre entre los trabajadores y los familiares del fallecido, que aguardaban el inicio del velatorio.

La rápida aparición del vehículo

Tras advertir el robo, los empleados comenzaron a reunir la documentación para radicar la denuncia policial y alertaron a los responsables de la funeraria.

Sin embargo, apenas 20 minutos después del episodio, la ambulancia fue encontrada abandonada a unas cinco cuadras del lugar. El vehículo estaba estacionado en la vía pública y no presentaba daños visibles.

Al revisar su interior, los trabajadores confirmaron que el ataúd permanecía en el mismo lugar y el cuerpo no había sido alterado, lo que permitió continuar con el servicio previsto.

Qué se llevaron los ladrones

De acuerdo con lo informado por los responsables de la funeraria, los delincuentes no sustrajeron ningún elemento del vehículo.

El único faltante detectado fue la llave de la ambulancia, que aparentemente fue llevada por los autores del robo antes de abandonar el rodado. Los ladrones escaparon antes de que pudieran ser identificados.

El velorio se realizó con normalidad

A pesar del desconcierto inicial que provocó el episodio, la situación no alteró el desarrollo del velorio. Desde la casa funeraria explicaron que el servicio continuó con normalidad y el sepelio se realizó el lunes a las 9 de la mañana, tal como estaba programado.

Debido a que el vehículo no sufrió daños y fue recuperado rápidamente, los responsables de la empresa decidieron no radicar una denuncia formal por el hecho.

