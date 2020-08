Caso Astudillo Castro: el oficialismo respaldó a Kicillof y evitó la comparación con Maldonado

Axel Kicillof

La aparición de un cuerpo cerca de Bahía Blanca,que se buscará determinar durante el domingo si pertenece o no a Facundo Astudillo Castro, generó un sinfín de declaraciones, sobre todo en el oficialismo. Una de las palabras más buscadas al respecto fue la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy en declaraciones a CNN Radio hizo alusión al caso.

“Mi gobierno no va a encubrir a nadie y va a colaborar con la investigación”, afirmó el mandatario bonaerense mientras se aguardan las primeras precisiones forenses sobre los restos óseos encontrados en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino. "Hay que procurar que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad; no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación", agregó.

"Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal", remarcó el mandatario provincial. Unas horas después quien también habló en exclusiva con América fue el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, que desmintió haber mantenido una conversación hoy con el fiscal de la causa tal y como denunció la madre de Astudillo Castro, Cristina García.

"No sé nada, hace seis días que estoy encerrado (a raíz de contraer coronavirus). Escuché que el fiscal (federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez) habló conmigo y eso es mentira", señaló Berni, "Ante una situación desgraciada que es la desaparición de un hijo, no hay mucho que decirle a una madre", agregó el funcionario quien aclaró que hasta el momento la investigación no halló "una vinculación de la desaparición con la policía bonaerense".

"Después de la autopsia sacaremos algunas conclusiones. Lo importante es poder llegar a la verdad y esclarecer el hecho", afirmó el Berni y agregó: "Desde la distancia mucho no puedo aportar y además nos apartamos por pedido de la madre.”.

En el medio de ambas declaraciones quien rompió el silencio fue el diputado nacional Máximo Kirchner, que hacía tiempo no brindaba una entrevista. "Confío plenamente en Axel; lo conozco, sé como piensa, sé como actúa, sé de su decisión y creo que las palabras de él bastan para entender que este tipo de situaciones, gobierne quien gobierne, no deben suceder", dijo Kirchner en declaraciones a la radio AM 750.

Luego rechazó la idea de que exista un paralelismo con el caso de Santiago Maldonado."Muchas veces ha habido intentos con el tema de Facundo de querer equipararlo al caso de Santiago Maldonado y la verdad que mas allá de las miserabilidades de la política, creo que hay que tener en claro que en este caso, al revés de lo que sucedió con Santiago", afirmó.

Asimismo buscó diferenciar el accionar del Ejecutivo provincial y el nacional con el caso del que tuvo la administración de Mauricio Macri con la desaparición de Maldonado. "Primero tratar de ocultarlo y cuando no pudieron ocultarlo tratar de mancillar la figura o la vida de Santiago. Entonces, creo que en este caso es totalmente opuesto el comportamiento de quienes tienen que conducir y gobernar a todas las argentinas y argentinos, piensen como piensen", sentenció. ”En este caso, desde el Gobierno no ha habido nada en ese sentido; por el contrario se ha articulado todo para una búsqueda que se pueda realizar de una manera mas inteligente posible para poder tener justicia principalmente para sus familiares para su madre", aseveró.

En esa línea de comparación habló ayer el presidente Alberto Fernández quien manifestó que lo que sucedió con Astudillo Castro es una consecuencia del respaldo que recibió el policía Luis Chocobar por parte de la administración de Macri. "Esto lo estamos discutiendo porque alguna vez alguien lo condecoró a (el policía Luis) Chocobar y la lectura que hicieron las fuerzas de seguridad es que ese era el modo, por eso nos pasó esto", señaló el presidente en declaraciones a radio La Red