Muerte en Los Ángeles: cómo fueron las últimas horas de la argentina que fue hallada sin vida
Narela Barreto era buscada desde hacía cinco días. Su familia confirmó que el último mensaje fue a su madre y que fue vista por última vez cuando se subió a un auto de aplicación.
En las últimas horas fue hallada muerta Narela Barreto, la argentina de 27 años que se encontraba desaparecida en Los Ángeles, Estados Unidos. Familiares y amigos la buscaban intensamente desde hacía cinco días, mientras se activaban pedidos de ayuda ante autoridades locales y el consulado argentino.
Kiara, prima de la joven, relató en diálogo con A24 cómo fueron las últimas comunicaciones antes de que se perdiera todo rastro. "El lunes fue la última vez que yo le mandamos mensajes. El celular estaba prendido porque le llegaban las dos tildes”, explicó. Sin embargo, poco después el teléfono dejó de emitir señal. “Apenas nos enteramos de la desaparición, el celular se apagó. No le llegaron más los mensajes”.
Tras la falta de contacto, los amigos de Narela salieron a repartir folletos y difundieron la búsqueda por distintos puntos de la ciudad. En paralelo, los padres recurrieron al consulado argentino en Estados Unidos para solicitar asistencia y obtener información oficial.
Uno de los primeros datos que lograron confirmar fue que la joven no había sido deportada ni tenía problemas migratorios, lo que descartó una de las principales hipótesis iniciales.
Embed
El último mensaje y su vida en Estados Unidos
Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024. Según contó su prima, trabajaba como traductora, aprovechando su dominio del inglés. “Acá tenía un kiosco, trabajábamos con ella. Decidió irse por un casamiento y se quedó a trabajar allá para progresar”, relató Milagros.
El último mensaje que recibió su madre fue breve y cotidiano: “Dijo que se iba a trabajar”. Después de ese aviso, no volvió a comunicarse.
Un viaje en auto y una investigación abierta
La familia intentó reconstruir con quién estuvo Narela en sus últimas horas, aunque no pudieron precisar contactos clave. “No sé con quién habrá hablado, tenía muchas amigas”, señaló su prima.
El padre de la joven viajó a Estados Unidos para colaborar con la investigación y tratar de acceder a cámaras de seguridad que permitan seguir sus últimos movimientos. “El que la vio fue un chico del edificio. La vio subirse a un auto de aplicación, más de eso no sabemos”, explicó Milagros.
La policía de Los Ángeles intervino el celular de Narela para intentar rastrear desplazamientos y comunicaciones. Mientras tanto, la familia y los amigos siguieron cada pista disponible.
Con el hallazgo del cuerpo, las autoridades ahora investigan las circunstancias de la muerte de la joven argentina, mientras se esperan avances oficiales que permitan esclarecer qué ocurrió en sus últimas horas en Estados Unidos.