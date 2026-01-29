Muerte en Los Ángeles: cómo fueron las últimas horas de la argentina que fue hallada sin vida

Embed

El último mensaje y su vida en Estados Unidos

Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024. Según contó su prima, trabajaba como traductora, aprovechando su dominio del inglés. “Acá tenía un kiosco, trabajábamos con ella. Decidió irse por un casamiento y se quedó a trabajar allá para progresar”, relató Milagros.

El último mensaje que recibió su madre fue breve y cotidiano: “Dijo que se iba a trabajar”. Después de ese aviso, no volvió a comunicarse.

narela-barreto-estaba-desaparecida-desde-el-21-de-enero-foto-facebook-viiole-barreto-NE2WHSYMKJAQ7EOR46PVUSG3BU Narela Barreto estaba desaparecida desde el 21 de enero. (Foto: Facebook Viiole Barreto)

Un viaje en auto y una investigación abierta

La familia intentó reconstruir con quién estuvo Narela en sus últimas horas, aunque no pudieron precisar contactos clave. “No sé con quién habrá hablado, tenía muchas amigas”, señaló su prima.

El padre de la joven viajó a Estados Unidos para colaborar con la investigación y tratar de acceder a cámaras de seguridad que permitan seguir sus últimos movimientos. “El que la vio fue un chico del edificio. La vio subirse a un auto de aplicación, más de eso no sabemos”, explicó Milagros.

La policía de Los Ángeles intervino el celular de Narela para intentar rastrear desplazamientos y comunicaciones. Mientras tanto, la familia y los amigos siguieron cada pista disponible.

Con el hallazgo del cuerpo, las autoridades ahora investigan las circunstancias de la muerte de la joven argentina, mientras se esperan avances oficiales que permitan esclarecer qué ocurrió en sus últimas horas en Estados Unidos.