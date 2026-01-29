Conmoción por la muerte de un chico de 12 años atropellado cuando iba en bicicleta

Vecinos de la localidad de Vista Flores expresaron su conmoción por lo ocurrido y aguardaban avances en la investigación judicial.

Otro accidente fatal en Mendoza: una mujer y su hija murieron tras chocar sobre un puente en la Ruta 40

Un choque entre un auto y una camioneta en el sur de Mendoza dejó como saldo la muerte de una mujer y su hija menor de edad, además de al menos dos personas internadas con lesiones de gravedad. El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre el kilómetro 2.952 de la Ruta Nacional 40, a la altura de Malargüe, en el sector conocido como Puente del Matadero.

De acuerdo con la información oficial, un Fiat Palio, en el que viajaba una mujer de 30 años junto a sus dos hijas, colisionó de frente contra una camioneta Toyota Hilux que se dirigía hacia San Rafael con cuatro ocupantes. Como consecuencia del impacto, la Hilux terminó debajo del puente.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Vilma Guanco, de 36 años, y una niña cuya edad no fue precisada. Ambas viajaban como acompañantes en la camioneta. El conductor del vehículo, un hombre de 38 años, fue trasladado al Hospital Malargüe e ingresó a terapia intensiva, mientras que un adolescente de 17 años permanece en estado reservado y será derivado al Hospital Central de Mendoza.

En tanto, la conductora del Palio y sus hijas sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidas en el hospital local. El test de alcoholemia realizado a la mujer arrojó resultado negativo.

Personal policial, bomberos y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar, donde el tránsito estuvo parcialmente interrumpido. La principal hipótesis es que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, aunque la mecánica del choque continúa bajo investigación.