Mientras investiga "irregularidades", el Gobierno retendrá subsidios a empresas de transporte de pasajeros

En un comunicado, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía informó que "retendrá los subsidios económicos a las empresas de transporte automotor a las que se le han detectado irregularidades" y detalló que se trata de una "medida será transitoria, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido".

"Además, se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a la realización inmediata de una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo a la empresa denunciada, sino a la totalidad del sistema de transporte", precisó.

La auditoría se complementará con informes de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), basados en la información del sistema de transporte y en fiscalizaciones que se desarrollarán de forma "práctica y presencial" en las unidades de colectivo, indicó. Desde la cartera de Transporte, justificaron que la iniciativa para "poder implementar correcciones para evitar futuras irregularidades".

Según el comunicado, la decisión se implementará de "forma inmediata". "El objetivo principal es garantizar que la distribución de compensaciones se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y exactitud en la asignación de los recursos públicos involucrados", expresó.

El conflicto de la UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a los colectiveros, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 30 de enero, en la que será la última audiencia para intentar llegar a un acuerdo de aumento salarial, pero advirtió que si los empresarios no mejoran la propuesta, ese será el último plazo antes de convocar a una nueva medida de fuerza.

En un comunicado difundido tras la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo nacional el pasado martes, la UTA advirtió que “en la búsqueda de la paz social, accede dejando expresamente planeado que asistirá a la nueva audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

uta-paro.colectivos.jpg

Tal como había adelantado A24.com, los empresarios del trasporte ofrecieron un aumento mensual del 1% que fue rechazado ya en dos audiencias por la UTA, que reclama un incremento que compense la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de colectiveros por la inflación acumulada en los últimos meses, que estimaron en un 13%.

En tanto, desde el Gobierno, fuentes de la Secretaría de Trabajo, admitieron a A24.com que esperan que el viernes se llegue a un acuerdo para evitar un nuevo paro de colectivos en el AMBA que podría afectar a unas 6 millones de personas que usan a diario el servicio de colectivos.

¿Qué dijo la UTA?

En el comunicado, la UTA adherida a la CGT, informó que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura".

“Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”, advierte el comunicado de la UTA, y agrega un mensaje a las cámaras empresarias: "Conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”.

En este contexto, señala la UTA, "atento a la convocatoria a audiencia por parte de la Autoridad Laboral y a la activa intervención por parte de las nuevas autoridades de Transporte y Economía, esta organización sindical manifiesta al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, que accede asistir a la próxima audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11 en la cual de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial".