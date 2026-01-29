Caso Bastian: la defensa de Molinari pidió un estudio de ADN por posibles irregularidades

Durante la apertura de las muestras, Riglos sostuvo que los frascos empleados eran “no vírgenes”, reciclados, con etiquetas precarias y de difícil lectura, lo que —a su criterio— dificultaría la correcta identificación de los donantes.

utv-amarok-pinamar

Cadena de custodia y pericias en debate

El procedimiento despertó especial interés en todas las partes por la cadena de custodia y el mantenimiento de la cadena de frío. El abogado Guillermo Schmidt, representante de las hermanas menores también lesionadas, presentó un perito propio para garantizar la corrección del estudio.

Por su parte, el especialista propuesto por Matías Morla, defensor de Jerez, solicitó que se utilice una muestra mínima, con el objetivo de preservar material suficiente para una eventual contrapericia.

En el documento, Riglos remarcó que la prueba pericial sanguínea es irreproducible, por lo que requiere estándares estrictos de esterilidad y trazabilidad. También señaló que la falta de claridad sobre el proceso de esterilización de los frascos reciclados pone en duda la correspondencia entre la muestra y la persona analizada, así como la validez de los resultados.

https___thumbsvodgcnet_1-14-gqbgtt1769555374723-1769555560 Bastian sigue luchando por su vida.

Qué pidió concretamente la defensa

Como medida central, la defensa solicitó:

La realización de estudios de ADN sobre las muestras de sangre remanentes.

La extracción de nuevas muestras a los imputados para cotejo.

Un informe técnico detallado sobre el método de esterilización aplicado a los frascos, el equipamiento utilizado, el profesional responsable, la certificación correspondiente y los protocolos seguidos para su reutilización.

Riglos fundamentó el planteo en el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, con respaldo en normas constitucionales nacionales e internacionales. Además, pidió que se suspenda cualquier valoración definitiva de los análisis de alcoholemia hasta que se despejen las dudas sobre la integridad de las pruebas.

Este último punto apunta a demorar una definición judicial sobre la situación de Molinari, quien ya solicitó en la causa la eximición de prisión.

Sin embargo, fuentes con acceso al expediente indicaron que el planteo de la defensa no frenará el avance de la investigación, que continúa bajo la órbita del fiscal Sergio García. Incluso, estiman que antes del final de la temporada, el Ministerio Público podría estar en condiciones de llamar a indagatoria a los imputados.

Inhabilitación de los conductores

En paralelo, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, confirmó la inhabilitación de los conductores involucrados en el caso Bastian. La medida fue adoptada el 20 de enero y se basó en la realización de maniobras imprudentes que pusieron en riesgo a terceros, reforzada luego por la constatación judicial de alcohol en sangre.

La decisión alcanza a Noemí Quirós, conductora del UTV, y a Manuel Molinari, al mando de la Volkswagen Amarok. Según la resolución, la conducta de ambos representa un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, especialmente en contextos donde la reiteración de maniobras imprudentes puede derivar en consecuencias irreversibles o fatales.