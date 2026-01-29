En vivo Radio La Red
Una mujer policía baleó a su pareja delante de su hijo: el insólito motivo

La atacante es una agente de la Policía Federal, según informaron fuentes de la investigación.

El arma regflamentaria con la que la agente policial atacó a su pareja.

Una agente de la Policía Federal Argentina fue detenida acusada de disparar contra su pareja durante una discusión, que se produjo este jueves por la mañana en el barrio porteño de Villa Santa Rita. El violento episodio ocurrió frente al hijo menor de ambos.

Vecinos del barrio alertaron al 911 tras escuchar detonaciones en una vivienda de la calle San Blas al 3000. Acto seguido, personal de la Comisaría Vecinal 11A de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar, donde, en conjunto con la intervención del SAME, se constató que ninguno de los presentes estaba herido pese al momento de tensión que se vivió.

Según el relato del hombre, su pareja sacó su pistola reglamentaria y realizó varios disparos con aparentes fines de amedrentamiento.

Tras las primeras averiguaciones del caso, se confirmó que la acusada es una oficial de la Policía Federal Argentina. Por orden judicial, la mujer fue detenida y trasladada a una dependencia policial.

La detención de la mujer policía

En el domicilio se secuestró una pistola semiautomática marca BERSA calibre 9 x 19 mm, junto a un cargador con quince municiones intactas, que fueron enviadas a peritajes balísticos para determinar la cantidad de disparos efectuados y la trayectoria de los proyectiles.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste, bajo la supervisión del fiscal Alejandro Corral Galvano y la Secretaría de Matías Palópoli.

La imputación contra la agente incluye abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.

