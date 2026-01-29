Una mujer policía baleó a su pareja delante de su hijo: el insólito motivo

La detención de la mujer policía

policia-detenida

En el domicilio se secuestró una pistola semiautomática marca BERSA calibre 9 x 19 mm, junto a un cargador con quince municiones intactas, que fueron enviadas a peritajes balísticos para determinar la cantidad de disparos efectuados y la trayectoria de los proyectiles.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste, bajo la supervisión del fiscal Alejandro Corral Galvano y la Secretaría de Matías Palópoli.

La imputación contra la agente incluye abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.