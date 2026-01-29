Quién era Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Antes de emigrar, en su ciudad natal ayudaba con el kiosco familiar y hablaba inglés con fluidez, lo que la habilitaba también como traductora en distintas ocasiones.

Sus allegados la definían como una persona trabajadora e independiente que mantenía contacto frecuente con su familia y enviaba dinero para apoyar a sus seres queridos desde el exterior.

narela

El último mensaje que la víctima envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó Milagros. También aclaró que desconocía si Narela tenía una pareja o si estaba saliendo con alguien durante su estadía en Estados Unidos.

El último rastro de Narela Barreto

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, contó Milagros, su prima, en diálogo con Telenoche. Desde entonces, no volvió a haber noticias de ella.

Según relató, Narela había sido vista por última vez el viernes, y el lunes fue el último día en que respondió mensajes. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

Ante la falta de novedades, la familia decidió difundir la búsqueda en redes sociales, con la esperanza de obtener información que permitiera reconstruir sus últimos movimientos.