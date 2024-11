Murió Josefa Bonazza, la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell: qué le pasó

Sin embargo, su estado empeoró. Hace dos semanas, "Pelusa", como le decían, ingresó de urgencia al Hospital Municipal Felipe A. Fossati debido a una descompensación.

Tas esto, fue dada de alta, pero su salud volvió a complicarse. De acuerdo a la prensa local, al momento de su muerte, este jueves, se encontraba internada ya que no se habría podido recuperar emocionalmente de lo sucedido.

1732112099023.webp

Era la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell

Antes de su deceso, Josefa repasó en varias entrevistas desde su internación los primeros instantes de la catástrofe, cuando el edificio del hotel se derrumbó sobre su departamento, en el que había ido a pasar un par de días con su esposo, Federico César Ciocchini, de 84 años.

“Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera”, contó sobre el terrible episodio ante los medios de comunicación.

“Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él. Me queda el consuelo que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices”, agregó.

Las víctimas del derrumbe en Villa Gesell

El derrumbe, ocurrido en la madrugada del martes 29 de octubre, cobró la vida de ocho personas. María Josefa Bonazza era la única sobreviviente del desmoronamiento.

El último cuerpo encontrado fue el de Dana Desimone, de 28 años, hallado el jueves 7 de noviembre. Dana era pareja de Nahuel Stefanic, de 25 años, cuyo cuerpo fue recuperado el 2 de noviembre.

derrumbe gesell.jpeg

Las jornadas anteriores fueron igualmente trágicas: el martes 5 de noviembre se encontraron los cuerpos de los obreros Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu.

Entre las primeras víctimas halladas estuvo Federico Ciocchini, un jubilado de 84 años , marido de Bonazza,, y Rosa Stefanic, ex dueña del Dubrovnik, cuyo cadáver fue recuperado el 30 de octubre. Actualmente, hay seis imputados en la causa, acusados de estrago doloso agravado.