Murió la mujer que cayó de un auto en la General Paz: investigan si fue un caso de violencia de género

El acusado fue detenido e imputado por lesiones en contexto de violencia de género. La fiscal Julieta Viola pidió que quedara preso por tentativa de homicidio. Sin embargo, la jueza María Fernanda Botana lo liberó.

Ayer, el medio Vía Szeta confirmó la muerte de la mujer e informó que la fiscal volvió a pedir la detención del novio ante la cámara de apelaciones.

Los familiares de Evelyn contaron que la víctima ya había sufrido actos de violencia por parte del sospechoso. “¿Ven esa foto? Es mi amiga Evelyn Pereyra", contó días atrás uno de sus amigos en las redes, antes de que se confirmara su deceso.

"Yo ya había subido una foto con ella, que vino a mi casa pidiéndome ayuda porque estaba en una relación re enferma en la que el pibe la rompió toda. Le dije ‘te acompaño a la comisaría a hacer la denuncia y me dijo que ella despupes la hacía. Yo le dije ‘si no haces la denuncia, conmigo no contás más’”, agregó.

Se tiró de su auto en la General Paz y murió: qué se sabe del hecho

La mujer resultó herida de gravedad tras arrojarse de un vehículo en movimiento en medio de la Avenida General Paz, a la altura del cruce con la autopista Del Oeste, en el barrio porteño de Versalles, y su pareja. Se intentan establecer las causas.

El hecho ocurrió pasadas las 6 en el kilometro 13 de la avenida, en sentido al Rio de la Plata.

Según las fuentes, todo fue porque la mujer que viajaba con un hombre en un Fiat uno se bajó del vehículo en movimiento tras una discusión, y en consecuencia un patrullero alertado de la situación cruzó el móvil policial para evitar que atropellen a la mujer y fue embestido por un camión de menor porte Mercedes Benz 710.

Tras asistir a la mujer, que fue trasladada al hospital Vélez Sarsfield, los investigadores realizaron peritajes en la zona.