Murió un hombre tras un enfrentamiento con la Policía en Villa Lugano y se abrió una investigación. 

La familia de la víctima denunció un exceso policial y convocó a una marcha este viernes a las 16, en Cruz y Escalada, para pedir justicia. En el flyer compartido para la convocatoria se lee: “La Policía lo mató, él era un laburante”.

Captura El mensaje de la familia.

Quilmes: un bombero de la Policía de la Ciudad mató a presuntos delincuentes

En un episodio distinto registrado en la mañana del 24 de diciembre en Quilmes Oeste, un bombero de la Policía de la Ciudad, que estaba de civil y fuera de servicio, mató a una pareja que intentó robarle el auto.

Según la reconstrucción del caso, todo comenzó cerca de las 11:40 en avenida General Acha al 1800, cuando el agente se disponía a subir a su Peugeot 207. Una motocicleta Honda Wave con dos ocupantes lo interceptó y, de acuerdo con fuentes de la investigación, ambos esgrimieron un arma de fuego para sustraerle el vehículo.

El policía se identificó, dio la voz de alto y repelió el ataque con su Bersa 9 mm reglamentaria. La mujer que participaba del robo murió en el lugar y su acompañante huyó a pie, pero fue hallado minutos después a unas cuadras: estaba desplomado y también falleció.

La escena fue preservada por personal de la Comisaría 9ª de Quilmes junto con la Seccional 3ª y el Grupo Técnico Operativo (GTO), a la espera del trabajo de Policía Científica.