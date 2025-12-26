Murió un hombre tras un enfrentamiento con la Policía en Villa Lugano y se abrió una investigación
La víctima sufrió una herida mortal en el tórax y tras el hecho tomó intervención la Justicia. La familia denunció un exceso policial y convocó a una marcha.
Un hombre de 45 años murió este jueves luego de sufrir una herida en el tórax durante un operativo de la Policía de la Ciudad en Villa Lugano. El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de Chilavert y Araujo, en el Barrio 20, y ahora es materia de investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
De acuerdo con fuentes policiales, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación intervino ante un llamado por disturbios. Al llegar a la zona, los efectivos habrían sido agredidos con piedras y botellas, lo que derivó en el uso de material antidisturbios para dispersar al grupo. Tres policías resultaron heridos.
Durante el procedimiento, fueron detenidas tres personas, dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42, que luego quedaron en libertad. En paralelo, uno de los presuntos agresores, un hombre de 45 años, recibió una lesión en el tórax y debió ser asistido por el SAME. Fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde murió horas después y la Justicia espera la autopsia para determinar la causa del deceso.
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 20, que delegó la investigación en la Policía Federal. La Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y elementos antidisturbios para ser peritados. A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad abrió un sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidades del personal policial.
La familia de la víctima denunció un exceso policial y convocó a una marcha este viernes a las 16, en Cruz y Escalada, para pedir justicia. En el flyer compartido para la convocatoria se lee: “La Policía lo mató, él era un laburante”.
Quilmes: un bombero de la Policía de la Ciudad mató a presuntos delincuentes
En un episodio distinto registrado en la mañana del 24 de diciembre en Quilmes Oeste, un bombero de la Policía de la Ciudad, que estaba de civil y fuera de servicio, mató a una pareja que intentó robarle el auto.
Según la reconstrucción del caso, todo comenzó cerca de las 11:40 en avenida General Acha al 1800, cuando el agente se disponía a subir a su Peugeot 207. Una motocicleta Honda Wave con dos ocupantes lo interceptó y, de acuerdo con fuentes de la investigación, ambos esgrimieron un arma de fuego para sustraerle el vehículo.
El policía se identificó, dio la voz de alto y repelió el ataque con su Bersa 9 mm reglamentaria. La mujer que participaba del robo murió en el lugar y su acompañante huyó a pie, pero fue hallado minutos después a unas cuadras: estaba desplomado y también falleció.
La escena fue preservada por personal de la Comisaría 9ª de Quilmes junto con la Seccional 3ª y el Grupo Técnico Operativo (GTO), a la espera del trabajo de Policía Científica.