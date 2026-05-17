El duro cruce de Yanina Zilli con Cinzia y Danelik en Gran Hermano: "Envidia y soberbia"

"La fracasada ni te cuento. La payasada viene en la sangre. ¿O hay que hablar en las cámaras y no en la cara de los demás?", retrucó Cinzia cuestionando sus manejos por detrás.

A lo que Zilli le retrucó metiendo también a Danelik en la contienda: "¿Que más viste afuera? A ver decí, quedaron dos protagonistas de la novela".

Sin dejar pasar ese comentario, Danelik contestó firme: "Me enorgullece que una artista tan grande me nombre. Prometí no ser desleal y no pienso hablar nada que Zilli dijo de toda la casa, prefiero guardármelo para mí sola porque tengo lealtad con un grupo que estuve".

Luego, se ve como Luana Fernández echa más leña al fuego en una charla a solas con Zilli tras esa discusión: "Escuchá lo que dice. Danelik no sabes como te mira, se te ca.. de risa en la cara cuando Cinzia está hablando", le dijo mostrándose a su favor.

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La sorpresa de Cinzia tras ser duramente sancionada por Gran Hermano

Gran Hermano volvió a intervenir con una fuerte sanción dentro de la casa luego de que Cinzia Francischiello incumpliera una de las reglas más básicas de la convivencia: la prohibición de dar información del afuera.

Como consecuencia de la falta detectada, la participante quedó automáticamente en la placa negativa de la semana 12 del juego, decisión que la desconcertó por completo.

El Big ya la había advertido y por eso no le quedó más remedio que aplicarle un correctivo: “Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados. Ya estás nominada y quiero decirte que voy a estar prestando atención a tu comportamiento. No quiero aplicar medidas aún más severas”, le dijo con firmeza a la participante tras su reingreso al reality.