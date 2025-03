Nahir Galarza habló desde prisión y lanzó una impactante confesión sobre el crimen de Pastorizzo

"Pido que la Justicia sea justa conmigo, que me den el mismo derecho que a las otras personas, un poco de equidad", expresó en una entrevista con Canal 9 de Paraná.

También remarcó: "Nunca tuve el beneficio de la duda, siempre aparecí como la asesina de su novio" y que "ya había una condena social y mediática" antes del veredicto judicial.

Sobre la relación con Pastorizzo, Galarza afirmó que "nunca pudieron probar" que fueran pareja formalmente y mencionó que presentó una carta escrita por él, en la que le pedía disculpas "por lo que me había hecho", pero que no fue tenida en cuenta en el juicio.

Además, insinuó que había sido lastimada por Pastorizzo, algo que, según ella, fue corroborado "por mi médico ginecólogo, mi fisioterapeuta y mi entrenador de hockey".

En cuanto a la noche del crimen, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, la joven evitó dar detalles sobre lo sucedido y sostuvo: "Ya no tiene sentido contar lo que pasó si ya me condenaron, no me dieron oportunidad".

También reveló que intentó acercarse a los padres de Pastorizzo para pedirles perdón, pero que ellos rechazaron el encuentro. "Les pediría perdón desde lo más profundo de mi corazón", expresó.

Respecto al juicio y su repercusión en los medios, Galarza criticó la cobertura y aseguró que "crearon un personaje, que era asesina, fría, inventaban... Todo muy exagerado".

Actualmente, con 26 años y siete de prisión cumplidos, dijo que este tiempo en la cárcel ha sido un aprendizaje. "Me siento diferente, tengo las cosas más claras", afirmó.

Cómo es la vida de Nahir Galarza tras las rejas

Desde prisión, Nahir Galarza estudia idiomas, psicología social a distancia y trabaja dentro del penal, con la intención de demostrar un cambio. Sin embargo, admitió que en ciertos momentos sintió que "ya no tenía ganas de vivir" por la condena que recibió.

En relación con la serie y la película inspiradas en su historia, mencionó que no vio la serie, pero sí la película. "No participé mucho. Algunas cosas eran verdad, otras no, pero fue medio chocante verme en la pantalla", concluyó.