Así fue el festejo íntimo de Emilia Mernes por sus 30 años junto a Duki, amigos y familia

Otro de los detalles que se pudieron apreciar fue la mesa dulce, que contó con distintas preparaciones, entre ellas tortas y flanes individuales. Para el momento de soplar las velitas, Emilia se acercó a una torta decorada con frutillas y crema, en una de las escenas más significativas de la celebración.

La reunión también contó con la presencia de varios de sus amigos más cercanos, como Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino. Además, la publicación recibió numerosos saludos de figuras del mundo de la música y las redes sociales, entre ellas Nathy Peluso, que se sumó a los mensajes por su cumpleaños.

El festejo tuvo, además, un condimento especial: coincidió con el lanzamiento de Bodypainting, la nueva canción que Emilia Mernes presentó este jueves, el mismo día en que alcanzó las tres décadas de vida.

Cuál fue la desafiante foto que subió Emilia Mernes en medio del escándalo de Tini con su padre

A comienzos de septiembre pasado, Emilia Mernes compartió un especial momento familiar en su ciudad natal, Nogoyá, Entre Ríos, donde se reunió con sus seres queridos para celebrar el cumpleaños de su papá, Pedro. La cantante mostró parte de la intimidad del encuentro en las redes sociales y una de sus publicaciones llamó la atención por el contexto en el que se produjo.

La artista compartió varias imágenes del asado familiar y acompañó el posteo con una emotiva dedicatoria para su padre. “Díganle feliz cumple al mejor guerrero”, escribió desde su cuenta secundaria de Instagram, donde dejó ver distintos momentos de la celebración.

Entre las postales, Emilia Mernes también publicó un video en el que se observa a toda la familia cantándole el feliz cumpleaños a Pedro, quien estaba sentado en el centro de la mesa. En las fotografías, la cantante se mostró sonriente junto a su papá, su hermano y su mamá, Gabriela, disfrutando de una reunión marcada por el afecto familiar.

Sin embargo, la publicación no pasó inadvertida por el momento en que decidió compartirla. El festejo tuvo lugar en medio de la fuerte interna que estalló en la familia de Tini Stoessel, con quien Emilia estaría distanciada desde hace tiempo.

En ese contexto, sus seguidores repararon en las imágenes de la cantante junto a su padre, mientras su colega atraviesa una polémica vinculada con Alejandro Stoessel y una auditoría sobre las ganancias generadas por su carrera artística.

La coincidencia temporal despertó comentarios entre los fanáticos, que relacionaron la publicación con el conflicto que rodea a Tini y su papá. No obstante, Emilia no hizo referencia directa a la situación en su mensaje.

Cabe recordar que las diferencias entre ambas artistas se remontan a un conflicto de índole artística que trascendió públicamente y profundizó el distanciamiento entre ellas, alimentando también las especulaciones y los cruces entre sus respectivos fandoms.