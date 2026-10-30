Marixa Balli destapó la tensión con la Negra Vernaci en MasterChef y lo que más le molesta: "Me..."

Y ahí explicó la situación: a Vernaci no le gusta que ella vaya a hacerle notas por lo que sucede en el programa que conduce Wanda Nara.

"Lo más gracioso es que lo pide el canal y le suma a toda la programación. Pero después veo que sale y les da a nota a todos en la puerta. Yo me llevo bien con ella pero no sé por dónde pasa", precisó la panelista.

Luego, dejó en claro: "Yo la respeto y ni me acerco directamente porque cuando me ve, me ladra. Yo tengo mucho carácter pero tengo mucho respeto, admiración y la quiero, porque en la Pop que estaba con Lizy me la cruzaba a ella en su programa".

Por qué se molestó la Negra Vernaci con Marixa Balli

En la continudad de la entrevista, Marixa Balli recordó un reciente cruce con la Negra Vernaci en el estudio de MasterChef Celebrity y qué le respondió.

"Siempre me lleve bien pero el otro día me ve con el micrófono, le pregunto si hacemos una notita y ella empieza a los gritos no me vas a hacer una nota a mí. Entonces me puse firme y le dije 'Negra, te dije que no te pienso hacer una nota y cuando vos quieras me avisas'. Me salió de adentro pero con delicadeza", aseguró.

Y resaltó sobre la reacción de la conductora radial: "Se enoja con el universo. A nadie le caigo con la cámara abierta, siempre voy con respeto o lo hace un productor. Me molesta cuando me gritan. Me saltó delicadamente pero tengo miedo que un día me salte la loca porque ya le dije que no le iba a hacer una nota, yo no soy mala leche e ir por atrás. Aparte después vos ves que les da nota a todos divina en la puerta”.

"Primero le ponía onda y me reía pero ya la verdad que me cansa. Yo le di mi palabra que no pienso hacerle una nota y no dije nada de ella, tengo la mejor, el problema es cuando ve el micrófono, se enloquece, es gracioso", concluyó Marixa Balli sorprendida por la actitud de la Negra Vernaci con ella.