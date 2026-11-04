A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
A CORAZÓN ABIERTO

El fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo: "Vivir es un derecho"

Lizy Tagliani compartió un conmovedor mensaje en Instagram y recordó la violencia, el abuso y la discriminación que sufrió desde la infancia.

4 nov 2026, 12:20
El fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo: Vivir es un derecho.

El fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo: "Vivir es un derecho".

El fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo: Vivir es un derecho.

El fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo: "Vivir es un derecho".

Lizy Tagliani conmovió a sus seguidores con un profundo descargo en redes sociales, luego de que se conociera el brutal ataque de un grupo de adolescentes contra varias mujeres trans en los Bosques de Palermo. Indignada por lo ocurrido, la conductora decidió alzar la voz y contar situaciones de violencia y discriminación que vivió desde chica por su identidad de género.

Según se informó, durante el fin de semana un grupo de aproximadamente 50 ciclistas protagonizó el ataque transfóbico. Los agresores grabaron lo ocurrido y difundieron las imágenes en redes, donde se viralizaron y generaron una fuerte indignación entre los usuarios y distintas figuras del espectáculo.

Leé también

Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: "Besa bien"

Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: Besa bien

Qué dijo Lizy Tagliani sobre la violencia contra las personas trans

Uno de los mensajes más movilizantes fue el de Lizy Tagliani, que usó su cuenta de Instagram para compartir un testimonio sobre lo que le tocó atravesar. Lejos de limitarse a condenar el ataque, recordó los golpes, los insultos y las persecuciones que sufrió en su adolescencia. "Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan", comenzó escribiendo.

"Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos... Sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas", recordó. Y agregó: "Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo".

Su relato incluyó también el abuso que sufrió cuando tenía cinco años y el sentimiento de culpa que cargó desde muy pequeña: "A los 12 ya me sentía culpable porque avergonzaba a algunos padres de amiguitos por ser muy maricón. A los 15 ya me sentía culpable por no haber nacido mujer y festejar mis 15... A los 18 me sentía culpable por no tener un novio que me lleve de la mano a tomar un helado".

Y se preguntó: "¿Culpable? ¿Por qué? ¿Por vivir? ¿Por sobrevivir? ¿Por intentar ser feliz a mi manera?".

Tagliani aseguró que, con los años, logró encontrar su lugar: "Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar. Siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora soy plena". Sin embargo, dejó en claro que las heridas siguen presentes: "Pero toda esa culpa se te hace callo".

Para cerrar, expresó su indignación por lo ocurrido en Palermo: "Me sorprende que aún hoy siga cargándose personas que tratan de respirar como pueden antes que alguien decida que tu vida no vale nada". Y concluyó con un pedido contundente: "No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lizy Tagliani

Lo más visto