El fuerte dato que reveló el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos

Además de la información oficial, se conoció el testimonio de Alfredo Silva, amigo del actor, quien habló con TN Show y relató: “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”.

Silva también señaló que se mencionaba un posible paro cardíaco, aunque no existe hasta el momento una confirmación sobre la causa del fallecimiento. Para establecerla, la Justicia aguarda las conclusiones de la autopsia.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, encabezada por Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, con secretaría única de Marina Ghurzi. De acuerdo con lo informado, la entrega del cuerpo a la familia se concretaría este jueves.

Quién era Daniel Bifulco, humorista de Los Jaimitos de VideoMatch

La televisión de los 90 fue el escenario en el que Daniel Bifulco se hizo conocido para el gran público. Su llegada a VideoMatch, el ciclo de Marcelo Tinelli en Telefe, lo llevó a integrar “Los Jaimitos” junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

La propuesta combinaba actualidad y picardía: los tres humoristas tomaban noticias de la jornada y las transformaban en rimas con desenlaces cargados de doble sentido. Esa fórmula les permitió ganarse un lugar entre los sketches más recordados del programa.

Con aquellas apariciones, Bifulco construyó su reconocimiento en el humor televisivo argentino. Tenía 56 años cuando falleció.