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INVESTIGACIÓN

El fuerte dato que reveló el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos

La muerte de Daniel Bifulco, quien fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza, generó conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras crece el dolor por su partida, la Justicia investiga las causas del fallecimiento.

4 nov 2026, 16:44
El fuerte dato que reveló el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos

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La investigación por la muerte de Daniel Bifulco, recordado por integrar el sketch Los Jaimitos de VideoMatch, sumó detalles sobre el operativo realizado en su casa de Villa Urquiza. El humorista tenía 56 años y las circunstancias de su fallecimiento todavía son materia de análisis.

Según el parte policial al que accedió TN Show, la intervención se produjo durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, a raíz de un llamado al 911. Fue el hermano del actor quien pidió ayuda al advertir que se encontraba inconsciente dentro de la vivienda.

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Tras la alerta, efectivos se trasladaron al domicilio de Franklin D. Roosevelt al 5200 y requirieron la presencia de una ambulancia. El equipo del SAME que acudió al lugar confirmó que Bifulco había fallecido.

En el documento se dejó constancia de que el humorista estaba recostado y no presentaba signos de violencia. La autoridad judicial ordenó iniciar actuaciones por “averiguación de causal de muerte” y convocó a la Unidad Criminalística para realizar las tareas correspondientes.

Además de la información oficial, se conoció el testimonio de Alfredo Silva, amigo del actor, quien habló con TN Show y relató: La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo.

Silva también señaló que se mencionaba un posible paro cardíaco, aunque no existe hasta el momento una confirmación sobre la causa del fallecimiento. Para establecerla, la Justicia aguarda las conclusiones de la autopsia.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, encabezada por Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, con secretaría única de Marina Ghurzi. De acuerdo con lo informado, la entrega del cuerpo a la familia se concretaría este jueves.

Quién era Daniel Bifulco, humorista de Los Jaimitos de VideoMatch

La televisión de los 90 fue el escenario en el que Daniel Bifulco se hizo conocido para el gran público. Su llegada a VideoMatch, el ciclo de Marcelo Tinelli en Telefe, lo llevó a integrar “Los Jaimitos” junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

La propuesta combinaba actualidad y picardía: los tres humoristas tomaban noticias de la jornada y las transformaban en rimas con desenlaces cargados de doble sentido. Esa fórmula les permitió ganarse un lugar entre los sketches más recordados del programa.

Con aquellas apariciones, Bifulco construyó su reconocimiento en el humor televisivo argentino. Tenía 56 años cuando falleció.

     

 

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