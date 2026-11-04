Caso Nancy Godoy: las pruebas que podrían revelar dónde fue asesinada

Qué encontraron durante los allanamientos por el crimen de Nancy Godoy

Nancy Godoy. (Foto: archivo)

Los procedimientos se realizaron en propiedades y construcciones vinculadas con las personas investigadas, principalmente dentro del establecimiento rural El Curupí, ubicado en el departamento correntino de Esquina.

Los principales elementos incorporados a la investigación son:

Ropa quemada: encontrada en una construcción rural utilizada por Ireneo Zarza, uno de los imputados.

Una campera negra y dos alpargatas: secuestradas en una propiedad relacionada con Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas. Se investiga si pertenecían a Nancy.

Cuchillos y lazos: recuperados durante los operativos y sometidos a análisis para establecer si guardan relación con el ataque.

Teléfonos celulares: dispositivos cuyo contenido podría permitir reconstruir comunicaciones y movimientos de los sospechosos.

La importancia de estos elementos radica en que podrían contener rastros biológicos, información digital u otras evidencias capaces de vincular a los involucrados con la escena del crimen.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron resultados definitivos que permitan establecer qué objetos fueron utilizados durante el asesinato.

La ropa quemada y los objetos encontrados cerca de la escuela

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en una construcción rural utilizada por Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí e imputado como coautor de femicidio. En ese lugar, ubicado aproximadamente a 150 metros del establecimiento educativo, los efectivos encontraron prendas quemadas que fueron secuestradas para su análisis.

La Justicia deberá determinar a quién pertenecían, cuándo fueron quemadas y si conservan algún indicio relacionado con el asesinato.

En otro allanamiento, realizado en una propiedad vinculada con Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, los investigadores recuperaron una campera negra y dos alpargatas. Esas prendas también quedaron bajo estudio porque podrían haber pertenecido a la docente.

Los cuchillos y lazos secuestrados: qué buscan determinar los peritos

Además de las prendas, los investigadores secuestraron armas blancas y lazos durante los procedimientos vinculados con la búsqueda de Nancy. El hallazgo cobra importancia después de que la autopsia revelara que la docente sufrió múltiples lesiones cortantes y punzocortantes.

Los especialistas deberán establecer si alguno de los cuchillos recuperados presenta características compatibles con las heridas observadas en el cuerpo. También buscarán posibles rastros de sangre, material genético u otras evidencias que permitan reconstruir el ataque.

Los celulares podrían revelar dónde fue asesinada Nancy Godoy

Nancy Godoy. (Foto: archivo)

Otro de los ejes de la investigación es el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos y del dispositivo que pertenecía a la víctima. El celular de Nancy fue encontrado dentro de un bolso ubicado a pocos metros de su cuerpo, en una zona de bañados del paraje El Malezal.

Los investigadores intentan recuperar mensajes, llamadas, fotografías y otros registros digitales que permitan reconstruir sus últimas comunicaciones y establecer quiénes estuvieron con ella antes de su desaparición.

La última actividad telefónica conocida de la docente corresponde al 7 de octubre, día en el que mantuvo contacto con su familia.

Además, trascendió que los peritos habrían logrado recuperar una fotografía en la que Nancy aparecería amordazada, presuntamente compartida entre algunos de los sospechosos.

Se trata de un elemento de enorme importancia para la investigación, aunque todavía no se difundió una confirmación judicial detallada sobre el contenido de esa imagen y las circunstancias en las que habría sido tomada.

Los investigadores también esperan informes de las compañías telefónicas para establecer movimientos y comunicaciones en la zona rural.

Buscan la escena del crimen: sospechan que Nancy fue asesinada en otro lugar

Una de las principales incógnitas que intenta resolver la Fiscalía es dónde se produjo el ataque que terminó con la vida de la docente. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 de octubre en una zona de difícil acceso, rodeada de vegetación y bañados, a más de dos kilómetros de la escuela rural.

Sin embargo, los investigadores consideran la posibilidad de que Nancy haya sido atacada en otro sector y que posteriormente su cuerpo fuera trasladado hasta el lugar del hallazgo.

Qué reveló la autopsia y por qué podría cambiar la investigación

Los primeros resultados forenses confirmaron que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta, con numerosas heridas cortantes y punzocortantes.

También se identificaron lesiones compatibles con maniobras de defensa, lo que indica que la docente habría intentado resistirse a sus agresores. Según explicó Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, las características de las heridas permiten considerar la posibilidad de que la víctima haya permanecido cautiva durante varias horas o incluso días.

El abogado aseguró que Nancy habría sido torturada y que murió desangrada, aunque aclaró que todavía faltan estudios complementarios para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Los especialistas también deberán determinar si las lesiones fueron provocadas por una o varias armas y si existió una agresión sexual. Para avanzar con esas respuestas, el Instituto Médico Forense solicitó estudios genéticos y entomológicos complementarios.

Ya se tomaron muestras de ADN a los cinco detenidos, que serán cotejadas con los rastros biológicos que puedan recuperarse de las evidencias. Los resultados de algunas de esas pruebas podrían demorar entre 30 y 40 días.

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Actualmente hay cinco personas detenidas con prisión preventiva, aunque enfrentan distintas imputaciones. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a la docente durante sus jornadas laborales, está imputada como coautora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio por presuntas contradicciones en sus declaraciones.