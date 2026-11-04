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Logró sobrevivir al brutal ataque de su pareja y ahora pide que no lo liberen: "Si sale, me mata"

Dana Gómez fue atacada con un cuchillo de caza por su pareja y sufrió graves heridas en distintas partes del cuerpo. La Justicia dictó 60 días de prisión preventiva para el acusado, pero la joven teme por su vida.

Juan Carlos Acosta permanece detenido tras atacar brutalmente a su pareja. (Foto: gentileza El Diario de La Pampa

Juan Carlos Acosta permanece detenido tras atacar brutalmente a su pareja. (Foto: gentileza El Diario de La Pampa, mejorada con IA).

Una joven de La Pampa sobrevivió a un brutal intento de femicidio a manos de su pareja, quien la atacó con un cuchillo de caza y le provocó profundas heridas en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas. Aunque logró escapar y pedir ayuda, ahora vive con miedo ante la posibilidad de que el acusado recupere la libertad.

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La víctima, identificada como Dana Gómez, denunció que el ataque ocurrió el domingo en el barrio Santa María, después del partido entre Boca y River. Según su testimonio, la agresión fue el episodio más grave de una relación marcada por tres años de violencia y amenazas.

Deseo que quede preso hasta el juicio, porque si sale me mata”, expresó la joven en diálogo con El diario de La Pampa, preocupada por la decisión judicial que estableció inicialmente 60 días de prisión preventiva para el acusado, de apellido Acosta. La Fiscalía aclaró que ese plazo podrá prorrogarse mientras avance la investigación y aseguró que se adoptaron medidas para garantizar la protección de la víctima.

De acuerdo con el relato de Dana, todo comenzó con una discusión por la falta de alimentos en la vivienda que compartía con su pareja. La joven aseguró que era ella quien sostenía económicamente el hogar y que el hombre nunca había colaborado con los gastos durante los tres años de relación.

Denunció que su pareja le fracturó los dedos, la apuñaló y la amenazó. (Foto: mejorada con IA)

Denunció que su pareja le fracturó los dedos, la apuñaló y la amenazó. (Foto: mejorada con IA)

Hace tres años que estamos juntos pero nunca aportó nada. Yo trabajo, tengo mi techo, soy una mujer independiente y no tenía nada para comer”, relató. La discusión escaló rápidamente. Según su denuncia, Acosta comenzó a golpearla y después tomó un cuchillo de caza con el que intentó apuñalarla repetidamente.

Dana trató de defenderse y proteger las zonas vitales de su cuerpo, pero sufrió numerosos cortes. “Los cortes son en todos lados porque él en realidad me buscaba el cuello para matarme”, aseguró.

Una de las heridas más graves se produjo en la mejilla derecha y se extendió desde la ceja hasta el labio, con una profundidad que, según contó, llegó a dejar expuesto el hueso. También recibió una puñalada en un brazo que pasó a apenas dos milímetros de una arteria.

La amenaza que recibió durante el ataque

Uno de los detalles más alarmantes del testimonio de la víctima fue la amenaza que, según denunció, recibió mientras era atacada. “Si no te mato ahora, te mato en tres meses cuando me suelten”, le habría dicho Acosta.

La frase adquirió especial relevancia después de que la Justicia dispusiera una prisión preventiva inicial de 60 días. Dana sostuvo que no se trató de un episodio aislado, sino de una situación de violencia que venía sufriendo desde hacía años.

Por ese motivo, reclamó que el acusado permanezca detenido hasta la realización del juicio y manifestó su temor de que intente atacarla nuevamente si recupera la libertad.

Juan Carlos Acosta permanece detenido tras atacar brutalmente a su pareja. (Foto: gentileza El Diario de La Pampa, mejorada con IA).

Juan Carlos Acosta permanece detenido tras atacar brutalmente a su pareja. (Foto: gentileza El Diario de La Pampa, mejorada con IA).

Cómo logró escapar y dónde encontraron al acusado

En medio de la agresión, Dana consiguió escapar de la vivienda y pedirle ayuda a su madre, que vive en una propiedad lindera. Sin embargo, antes de alejarse definitivamente, regresó para recuperar su teléfono celular, donde había registrado una grabación del comienzo del ataque.

En ese momento, según su relato, encontró a Acosta cambiándose de ropa, aparentemente con la intención de escapar. El cuchillo de caza que habría utilizado para agredirla no fue encontrado.

Tras el episodio, el acusado se presentó en el área de Salud Mental del Hospital Lucio Molas, donde, de acuerdo con la información de la investigación, habría intentado aparentar una crisis psiquiátrica. El personal de seguridad advirtió su presencia y dio aviso a las autoridades y el hombre fue detenido aproximadamente media hora después del ataque.

Las medidas de protección para Dana Gómez

Además de la detención preventiva, la Justicia estableció una prohibición estricta de contacto del acusado con la víctima por cualquier medio. También se confirmó la realización de un allanamiento en el domicilio donde ocurrió el ataque y el secuestro de un teléfono celular Motorola vinculado al imputado.

Los investigadores buscan reunir elementos que permitan reconstruir la agresión, determinar las circunstancias del hecho y fortalecer la prueba para las próximas etapas del proceso judicial.

En pocas palabras

  • Dana Gómez: Fue atacada con un cuchillo de caza por su pareja, sufriendo graves heridas.
  • Femicidio y amenaza: La víctima teme por su vida, ya que el acusado la amenazó de muerte y tiene prisión preventiva.
  • Proceso judicial: La Justicia dictó 60 días de prisión preventiva y busca pruebas para reconstruir el brutal ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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