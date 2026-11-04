El riesgo país subió a 850 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año tras las elecciones en Estados Unidos

El Dow Jones avanzaba un 2,9%, el S&P 500 subía un 1,8% y el Nasdaq registraba una mejora del 2%.

En el mercado de materias primas, el oro ganaba un 3%, mientras que el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba a los US$ 90 por barril.

Las acciones argentinas operaron con resultados dispares

En la Bolsa de Nueva York, los papeles de empresas argentinas mostraban movimientos contrapuestos, con subas de hasta el 5%.

Entre las principales ganancias se destacaban MercadoLibre, con un avance del 5,4% y Globant, que subía un 3,6%.

En sentido contrario, YPF registraba una caída del 6,6% y Pampa Energía retrocedía un 3,6%.

La dinámica de las acciones contrastaba con el comportamiento de los bonos soberanos argentinos, que continuaban en terreno negativo en los mercados internacionales.

En el mercado de materias primas, el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba a los US$ 90 por barril. (Foto: archivo)

El dólar oficial se mantuvo estable

En el mercado cambiario local, el dólar oficial no registraba variaciones y cotizaba a $1570 en el Banco Nación. Ese valor representaba un nuevo récord nominal en las pantallas de la entidad bancaria.

De esta manera, la jornada financiera dejó un panorama heterogéneo para los activos argentinos. Mientras algunas acciones registraban ganancias en Wall Street, los bonos seguían bajo presión y el riesgo país alcanzaba los 850 puntos básicos, en un contexto internacional atravesado por el resultado electoral en Estados Unidos.