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El riesgo país subió a 850 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año tras las elecciones en Estados Unidos

Pese a las subas de hasta 2,9% en Wall Street y las mejoras de las bolsas internacionales, los bonos argentinos operaron en baja. La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense también impactó en los mercados locales, que mostraron resultados dispares.

El riesgo país subió a 850 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año tras las elecciones en Estados Unidos. (Foto: archivo)

El riesgo país subió a 850 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año tras las elecciones en Estados Unidos. (Foto: archivo)

El riesgo país argentino llegó a los 850 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en más de un año, pese a la suba de las principales bolsas internacionales y de Wall Street tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Los bonos argentinos operaron en terreno negativo, mientras que las acciones locales que cotizan en Nueva York mostraron resultados dispares y el dólar oficial se mantuvo estable en $1570 en las pantallas del Banco Nación.

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El indicador elaborado por JP Morgan sumó 19 unidades respecto de la jornada anterior y acumuló un incremento del 47,3% en lo que va del año. La suba estuvo acompañada por una caída de los títulos de deuda argentinos en el exterior, en una jornada marcada por la reacción de los inversores al nuevo escenario político estadounidense.

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense también impactó en los mercados locales, que mostraron resultados dispares. (Foto: archivo)

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense también impactó en los mercados locales, que mostraron resultados dispares. (Foto: archivo)

Wall Street reaccionó con subas a la victoria demócrata

Los mercados internacionales registraron mejoras luego de que el Partido Demócrata recuperara el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos, tras imponerse en distritos y estados clave y quitarles la mayoría a los republicanos.

Las primeras reacciones positivas se observaron en las bolsas de Asia y Europa, que registraron avances de hasta el 3%. La tendencia también se trasladó a los principales índices de Wall Street, que operaban con ganancias.

El Dow Jones avanzaba un 2,9%, el S&P 500 subía un 1,8% y el Nasdaq registraba una mejora del 2%.

En el mercado de materias primas, el oro ganaba un 3%, mientras que el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba a los US$ 90 por barril.

Las acciones argentinas operaron con resultados dispares

En la Bolsa de Nueva York, los papeles de empresas argentinas mostraban movimientos contrapuestos, con subas de hasta el 5%.

Entre las principales ganancias se destacaban MercadoLibre, con un avance del 5,4% y Globant, que subía un 3,6%.

En sentido contrario, YPF registraba una caída del 6,6% y Pampa Energía retrocedía un 3,6%.

La dinámica de las acciones contrastaba con el comportamiento de los bonos soberanos argentinos, que continuaban en terreno negativo en los mercados internacionales.

En el mercado de materias primas, el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba a los US$ 90 por barril. (Foto: archivo)

En el mercado de materias primas, el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba a los US$ 90 por barril. (Foto: archivo)

El dólar oficial se mantuvo estable

En el mercado cambiario local, el dólar oficial no registraba variaciones y cotizaba a $1570 en el Banco Nación. Ese valor representaba un nuevo récord nominal en las pantallas de la entidad bancaria.

De esta manera, la jornada financiera dejó un panorama heterogéneo para los activos argentinos. Mientras algunas acciones registraban ganancias en Wall Street, los bonos seguían bajo presión y el riesgo país alcanzaba los 850 puntos básicos, en un contexto internacional atravesado por el resultado electoral en Estados Unidos.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Alcanzó 850 puntos, el nivel más alto en un año, pese a subas globales.
  • Elecciones EE.UU.: Victoria demócrata impactó en mercados locales con resultados dispares.
  • Wall Street y bonos: Bolsas subieron hasta 2,9%; acciones argentinas mixtas, bonos en baja.
Resumen generado por Thinkindot AI
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