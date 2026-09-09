"No tenía maldad": quién era el chico que fue asesinado por motochorros cuando volvía del gimnasio

La noticia generó una profunda conmoción entre sus familiares y amigos. Thiago había compartido con Tito varios meses de convivencia y lo describió como una persona alejada de los conflictos.

“Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, expresó en diálogo con TN.

También destacó que Ojeda trabajaba por su cuenta y que utilizaba la moto como parte de su actividad cotidiana. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, contó.

Su padre, José Luis, también recordó cómo era la vida cotidiana de su hijo: “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”.

Horas antes del ataque, Tito había pasado por la peluquería de un amigo. Allí se cortó el pelo, jugó un rato a la PlayStation y después se preparó para ir al gimnasio. Fue la última vez que sus allegados lo vieron con vida.

El reclamo de familiares y amigos

Tras conocerse el crimen, las redes sociales se llenaron de mensajes para despedir al joven y reclamar que los responsables sean identificados. “Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, escribió Paola, tía de uno de los amigos de la víctima.

Otro de los mensajes que se difundieron resumió el sentimiento de quienes lo conocían: “¡Queremos Justicia para Tito! Tenía toda una vida por delante. No tenía maldad, era un chico sano y con ganas de vivir”.

Su padre también reclamó avances en la investigación y expresó su bronca por lo ocurrido. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, manifestó.

Los vecinos de Sol y Verde también se sumaron al pedido de seguridad y convocaron a participar de una manifestación.

La marcha está prevista para este miércoles a las 19, con un corte de tránsito sobre la Ruta 197, donde familiares y amigos pedirán justicia por Tito y reclamarán avances para encontrar a los responsables.

Cómo fue el crimen en José C. Paz

El ataque ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21.28, en la esquina de Polonia y Piñero, en la localidad de Sol y Verde.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Ojeda regresaba del gimnasio cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto y llevaban ropa similar a la utilizada por repartidores de aplicaciones.

La víctima intentó escapar. Recibió un disparo por la espalda, cayó sobre la vereda y los agresores huyeron con la moto. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona.

Tras escuchar el disparo desde su casa, una vecina salió a ver qué había ocurrido y fue una de las primeras en acercarse. En declaraciones a TN, contó que pensó que había pasado algo en su propiedad. “Cuando llegué vi a un chico tendido en el piso”, relató. La mujer dijo que, junto con el personal policial, intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP.

También señaló que, por la posición en que cayó Elías, no había lesiones visibles en la parte frontal. “Si ustedes ven el video se van a dar cuenta que cuando él viene, cruza un auto, cruza para acá, ahí se siente el disparo”. Una ambulancia llegó minutos después y trasladó al joven al Hospital Mercante, donde murió al ingresar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el expediente como homicidio criminis causa.

Por el momento, no hay detenidos y la moto de la víctima tampoco fue recuperada.