Murió Chiche Gelblung

Samuel “Chiche” Gelblung construyó a lo largo de varias décadas una de las trayectorias más extensas y reconocibles del periodismo argentino., con una presencia que se mantuvo vigente incluso cuando las formas de hacer periodismo fueron cambiando.

Uno de los capítulos más controvertidos de su carrera tuvo lugar durante la última dictadura cívico-militar argentina. Entre 1976 y 1978, Gelblung se desempeñó como jefe de redacción de la revista Gente, en uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del país.

El 25 de mayo de 1978, en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol que se disputaba en Argentina, viajó a Francia para realizar una cobertura vinculada con las denuncias que organismos de Derechos Humanos y exiliados argentinos radicados en París realizaban contra la dictadura. La nota fue publicada bajo el título “Cara a cara con los jefes de la campaña antiargentina” y tuvo como protagonistas, entre otros, a referentes del exilio argentino encabezado por el escritor Julio Cortázar.

Aquel episodio quedó incorporado a una carrera periodística marcada por el tratamiento de temas polémicos, investigaciones y entrevistas que, con el paso de los años, se convertirían en una de las principales características de su estilo.

Chiche Gelblung y su recorrido por los diarios y revistas

Durante la década de 1980, Gelblung continuó ampliando su presencia en los medios gráficos. Estuvo al frente de la revista La Semana y posteriormente trabajó como columnista en diarios de amplia circulación nacional.

Entre esos espacios se encontraron Ámbito Financiero y La Nación, publicación en la que llegó a ocupar el cargo de director hacia finales de los años 80.

El periodismo gráfico fue así una de las primeras grandes plataformas de una carrera que luego se expandiría hacia otros formatos. La escritura, la investigación y la conducción periodística terminarían convirtiéndose en los tres ejes de una trayectoria que atravesó generaciones de lectores y espectadores.

Pero el desembarco en la radio y la televisión terminaría de convertirlo en una figura reconocible para un público mucho más amplio.

La radio, otro de los grandes escenarios de su carrera

Durante los primeros años de la década de 1990, Gelblung comenzó a desarrollar una extensa trayectoria frente al micrófono. Entre 1991 y 1992, condujo el programa matinal de Radio La Red junto a Carolina Papaleo.

Un año después participó en Primera mano y Tiempos Modernos, ambos ciclos emitidos por Radio Continental.

Su carrera radial continuó entre 1994 y 1995, cuando estuvo al frente de La Súper Mañana de Chiche Gelblung, emitido por Aspen 102.3. El programa ocupaba buena parte de la mañana, de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 13.

Sin embargo, uno de los períodos más importantes de su relación con la radio comenzó en 1998, cuando se puso al frente de Edición Chiche en Radio 10.

El ciclo permaneció en el aire durante una década, hasta 2008, y durante buena parte de ese período consiguió ubicarse entre las propuestas más escuchadas de su franja horaria. La voz de Gelblung comenzó entonces a formar parte de la rutina cotidiana de miles de oyentes, consolidando un estilo que combinaba actualidad, entrevistas y opinión.

A finales de 2008 llegó otro cambio importante. Gelblung firmó contrato con Radio Mitre y desde comienzos de 2009 comenzó a conducir Hola Chiche, programa que se emitía de lunes a viernes entre las 9 y las 13.

El periodista estuvo acompañado durante esa etapa por figuras como Horacio Pagani, Marcela Giorgi y Cristina Wargon, además de un amplio equipo de producción.

El ciclo logró posicionarse entre las principales propuestas de su horario y mantuvo a Gelblung nuevamente en el centro de la escena radial.





Murió Chiche Gelblung

Un nuevo cambio de rumbo y el regreso a Radio 10

En 2013, Gelblung volvió a modificar su recorrido profesional. Tras rescindir su contrato con el Grupo Clarín, pasó a formar parte del Grupo Indalo y regresó a Radio 10 para conducir nuevamente la franja matutina.

Sin embargo, su permanencia fue breve. En 2014 anunció su salida de la emisora y posteriormente desembarcó en Radio Rivadavia.

Desde febrero de 2015 comenzó a conducir Sobrevivientes, un ciclo que se emitía de 17 a 19 por AM 630. Para esa etapa contó con un equipo integrado por Néstor Sclausero, Franco Rabaglio, Lucía Di Roma y Norma Aguilera.

La historia radial de Gelblung todavía tendría otro capítulo. En febrero de 2016, Hola Chiche pasó a formar parte de la programación de Radio Belgrano, esta vez en el horario de 9 a 11.

De esta manera, el periodista continuó adaptándose a diferentes emisoras y formatos sin abandonar el medio que había ocupado buena parte de su carrera.

De la radio a la televisión: la llegada de Memoria

Mientras su voz ganaba espacio en la radio, Gelblung también comenzó a construir una fuerte presencia televisiva.

A comienzos de la década de 1990 se puso al frente de Memoria, un programa emitido por Canal 9 que inicialmente se enfocaba en fenómenos paranormales, misterios y hechos que despertaban curiosidad entre los espectadores.

Con el paso del tiempo, el ciclo amplió considerablemente su temática y comenzó a incorporar cuestiones vinculadas con la actualidad y la investigación periodística.

Uno de los rasgos distintivos de aquella etapa fue precisamente el intento de poner a prueba historias y fenómenos presentados como extraordinarios.

En 1991, por ejemplo, el programa expuso el caso del supuesto parapsicólogo cordobés Ricardo Gil Lecha. Gelblung convocó al ilusionista Ladislao Enrique Márquez para mostrar mecanismos que podían explicar algunos de los fenómenos atribuidos a capacidades psíquicas.

La televisión de los años 90 también estuvo atravesada por la fascinación por los extraterrestres y los supuestos fenómenos inexplicables. En 1995, cuando un canal de la competencia presentó imágenes vinculadas con la supuesta autopsia del denominado “extraterrestre de Roswell”, Gelblung decidió reproducir el muñeco y reconstruir la filmación para mostrar cómo podía fabricarse un material capaz de presentarse como una prueba extraordinaria.

Ese mismo año volvió a utilizar una estrategia similar con las presuntas operaciones sin bisturí realizadas por el filipino Alex Orbito.

Memoria permaneció bajo su conducción hasta 2002 y terminó convirtiéndose en uno de los programas más recordados de aquella etapa televisiva.

70.20.10 y el regreso a Canal 9

Después de varios años en Canal 9, Gelblung dio otro salto televisivo en 2009, cuando desembarcó en Canal 13 para conducir 70.20.10.

El programa permaneció cuatro años en pantalla y permitió al periodista continuar desarrollando su particular forma de abordar temas de actualidad, investigaciones y personajes de la agenda pública.

En 2013 regresó nuevamente a Canal 9. Ese mismo año, en paralelo con su incorporación a Radio 10 dentro del esquema del Grupo Indalo, también comenzó a formar parte de la programación de C5N.

Así, la actividad de Gelblung volvió a repartirse entre diferentes medios y plataformas, una característica que se convertiría en una constante durante los años siguientes.

El salto a los medios digitales

Gelblung tampoco quedó al margen de la transformación que atravesó el periodismo con la expansión de internet.

En octubre de 2006 fundó Minuto Uno, uno de los emprendimientos digitales que marcaron su incursión en el nuevo escenario de los portales de noticias.

A mediados de 2009 dejó la dirección del sitio y puso en marcha otro proyecto: Edición10, una plataforma creada, entre otros objetivos, para transmitir en vivo el Mundial de Sudáfrica.

El portal consiguió rápidamente una importante cantidad de lectores y, en pocos meses, llegó a superar las 50.000 visitas diarias.

Pero Gelblung no tardó en volver a apostar por un nuevo proyecto. A finales de agosto de 2009 lanzó DiarioVeloz.com, un portal periodístico que buscaba competir dentro del creciente mercado de los diarios digitales.

Una década después, el periodista volvió a renovar la propuesta. El 1 de agosto de 2019 lanzó InfoVeloz, un nuevo portal de noticias que reemplazó al emprendimiento anterior.

El cambio estuvo relacionado con dificultades económicas vinculadas al mantenimiento del sitio anterior y con conflictos judiciales con exempleados.

La apuesta por internet también alcanzó al mundo del espectáculo. En junio de 2012, Gelblung fundó RatingCero junto a los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

El proyecto consiguió una rápida expansión y, en menos de cinco meses, había superado las 100.000 visitas diarias.

La experiencia mostró nuevamente la capacidad del periodista para trasladar su estilo a nuevos formatos y públicos.

Una carrera marcada por los cambios de época

El recorrido profesional de Chiche Gelblung permite observar, en buena medida, cómo se transformó el periodismo argentino durante las últimas décadas.

Comenzó en las redacciones de revistas y diarios, atravesó los grandes cambios de la televisión abierta, se consolidó en la radio y finalmente se incorporó al universo de los portales digitales.

En cada etapa apareció un nuevo medio, pero permaneció una característica: la presencia del periodista como figura central de la propuesta.

Sus programas estuvieron vinculados a investigaciones, entrevistas, información de actualidad y también a contenidos capaces de generar controversia. Esa combinación terminó formando un estilo reconocible, tanto para sus seguidores como para sus críticos.

Gelblung y el regreso como corresponsal de guerra

En febrero de 2022, Gelblung volvió a asumir un rol que ya había desempeñado anteriormente en su carrera: el de corresponsal de guerra.

A los 78 años, viajó para cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania, en un contexto marcado por el inicio de una nueva etapa de la invasión rusa.

El viaje representó otro giro dentro de una trayectoria que había comenzado varias décadas antes en las redacciones y que, con el tiempo, lo llevó a trabajar prácticamente en todos los formatos posibles del periodismo.

Gráfica, radio, televisión e internet fueron distintas estaciones de una carrera que se extendió durante más de medio siglo.

Desde las redacciones de las revistas hasta los portales digitales, pasando por los estudios de radio y los grandes canales de televisión, Gelblung construyó una figura que quedó asociada a una manera particular de entender el periodismo: la búsqueda permanente de historias, personajes y conflictos capaces de ocupar el centro de la conversación pública.

Su recorrido también refleja la capacidad de adaptación de un profesional que atravesó diferentes generaciones tecnológicas y cambios profundos en el consumo de información.

Cuando la prensa gráfica dejó de ser el único gran vehículo de las noticias, llegó la radio. Cuando la televisión modificó las reglas del espectáculo y la información, también estuvo allí. Y cuando internet comenzó a transformar definitivamente el negocio periodístico, volvió a apostar por los medios digitales.

Por eso, más allá de los debates y controversias que acompañaron distintas etapas de su carrera, el nombre de Chiche Gelblung quedó instalado como uno de los más longevos y reconocibles del periodismo argentino.