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Fueron a visitar a su mamá de 90 años al geriátrico y fueron víctimas de un violento robo

Dos hermanos fueron sorprendidos por delincuentes cuando llegaban a visitar a su madre en un asilo de Remedios de Escalada. Tiraron a la mujer al piso, escaparon con su auto y todo quedó grabado.

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Fueron a visitar a su mamá de 90 años al geriátrico y les robaron el auto a golpes. (Foto: captura)

Fueron a visitar a su mamá de 90 años al geriátrico y les robaron el auto a golpes. (Foto: captura)

Dos hermanos sufrieron un violento asalto en Remedios de Escalada, partido de Lanús, cuando llegaban al geriátrico donde vive su madre, de 90 años. Dos delincuentes armados los sorprendieron en plena mañana, tiraron a la mujer al piso, escaparon con su auto y la dramática secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

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Una mujer policía hirió a un presunto delincuente durante un enfrentamiento armado ocurrido en una estación de servicio de González Catán. (Foto: captura de video)

El robo ocurrió minutos antes de las 11 del domingo, en el cruce de Machado y boulevard Marco Avellaneda, frente al Hogar de Abuelos “Los Araucas”. Las víctimas llegaron al lugar a bordo de un Toyota Yaris gris y estacionaron sobre Machado al 3600. La mujer descendió del vehículo y se disponía a retirar unas bolsas del baúl, mientras su hermano caminaba hacia la entrada del geriátrico.

En ese momento, un auto blanco frenó detrás del Toyota. De inmediato, dos hombres descendieron del vehículo y fueron directamente contra los hermanos. Uno de los delincuentes salió del lado del acompañante y comenzó a perseguir al hombre, que ya se encontraba a pocos metros de la entrada del geriátrico. Simultáneamente, su cómplice corrió hacia la conductora.

La secuencia, registrada por una cámara de seguridad de la cuadra, muestra cómo el asaltante arrinconó a la mujer contra el baúl de su propio auto y luego la arrojó violentamente al asfalto. Tras varios segundos de forcejeo, el delincuente logró quitarle las llaves del Toyota Yaris y se subió al vehículo para escapar.

La víctima intentó evitar el robo y llegó a colgarse de la puerta del conductor mientras el ladrón comenzaba a avanzar. Finalmente, ante el riesgo de ser arrastrada o sufrir heridas de mayor gravedad, desistió. Mientras uno de los delincuentes escapaba con el Toyota robado, el otro regresó al vehículo blanco en el que habían llegado y también huyó del lugar.

Las imágenes muestran luego a la mujer levantándose y recogiendo las bolsas que habían quedado desparramadas sobre la calle. Tras el violento episodio, caminó hacia el geriátrico donde había ido a visitar a su madre.

Preocupación por una seguidilla de robos en Remedios de Escalada

Vecinos de la zona aseguraron que los robos se multiplicaron durante los últimos meses y reclamaron una mayor presencia policial. Según relataron, apenas unos días antes una familia había sufrido el robo de una camioneta en la misma cuadra cuando también se dirigía a uno de los dos geriátricos ubicados en la manzana.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los dos delincuentes y reconstruir su recorrido de fuga después del asalto.

En pocas palabras

  • Asalto violento: Dos hermanos fueron robados al llegar a visitar a su madre de 90 años.
  • Secuestro de auto: Delincuentes armados tiraron a la mujer al piso y escaparon con su Toyota Yaris.
  • Inseguridad en zona: Vecinos denuncian aumento de robos y reclaman mayor presencia policial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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