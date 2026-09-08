Fueron a visitar a su mamá de 90 años al geriátrico y fueron víctimas de un violento robo

La víctima intentó evitar el robo y llegó a colgarse de la puerta del conductor mientras el ladrón comenzaba a avanzar. Finalmente, ante el riesgo de ser arrastrada o sufrir heridas de mayor gravedad, desistió. Mientras uno de los delincuentes escapaba con el Toyota robado, el otro regresó al vehículo blanco en el que habían llegado y también huyó del lugar.

Las imágenes muestran luego a la mujer levantándose y recogiendo las bolsas que habían quedado desparramadas sobre la calle. Tras el violento episodio, caminó hacia el geriátrico donde había ido a visitar a su madre.

Preocupación por una seguidilla de robos en Remedios de Escalada

Vecinos de la zona aseguraron que los robos se multiplicaron durante los últimos meses y reclamaron una mayor presencia policial. Según relataron, apenas unos días antes una familia había sufrido el robo de una camioneta en la misma cuadra cuando también se dirigía a uno de los dos geriátricos ubicados en la manzana.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los dos delincuentes y reconstruir su recorrido de fuga después del asalto.