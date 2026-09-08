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"No puedo respirar": entró a un hospital pidiendo ayuda, lo redujeron y cuatro policías fueron imputados

La víctima entró con un cuchillo y pidiendo ayuda al centro de salud tras haber consumido drogas. Los agentes están acusados de homicidio simple con dolo eventual y exceso en el cumplimiento de un deber.

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José Galeano tenía 47 años. (Foto: gentileza La Mañana de Neuquén).

José Galeano tenía 47 años. (Foto: gentileza La Mañana de Neuquén).

Cuatro policías fueron imputados por la muerte de José Galeano, un hombre de 47 años que ingresó con un cuchillo al Hospital Horacio Heller de Neuquén durante una crisis, pidió ayuda y posteriormente murió tras ser reducido por los efectivos. La autopsia determinó que sufrió graves lesiones en el tórax, entre ellas fracturas de costillas y un neumotórax.

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La Justicia formuló cargos este martes contra Marcelo Alejandro Orellana, Gino Edgardo Facci, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico por el procedimiento ocurrido el 18 de noviembre de 2025. Los cuatro fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual, en exceso del cumplimiento de un deber, en carácter de coautores.

La fiscal del caso, Lorena Juárez, sostuvo que la situación justificaba inicialmente la intervención de los policías, pero consideró que durante el procedimiento utilizaron un nivel de fuerza que excedió los límites permitidos. De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, Galeano llegó durante la madrugada al Hospital Horacio Heller con un cuchillo en la mano y en un estado de alteración.

El hombre golpeó puertas y ventanillas, gritó que necesitaba ayuda y aseguró que había personas que querían matarlo. Cuando llegaron los primeros efectivos, Galeano dejó el cuchillo sobre el mostrador de la guardia. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del hospital y las imágenes se convirtieron en una de las pruebas centrales de la causa.

Una cámara de seguridad del hospital registró parte de la secuencia fatal. (Foto: gentileza La Mañana de Neuquén)

Una cámara de seguridad del hospital registró parte de la secuencia fatal. (Foto: gentileza La Mañana de Neuquén)

Según la acusación, Orellana apuntó inicialmente al hombre y luego se acercó, tomó el cuchillo y lo arrojó hacia otro sector. Posteriormente comenzó la reducción: derribó a Galeano y apoyó en reiteradas oportunidades una rodilla sobre su torso y espalda mientras ejercía presión con el peso de su cuerpo, siempre de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía. Facci participó de la maniobra sujetando las piernas de la víctima.

La reducción que quedó grabada por las cámaras del hospital

A medida que avanzó el procedimiento, otros policías se incorporaron a la reducción. Según la Fiscalía, Ontiveros se arrodilló sobre la espalda de Galeano y, junto con Torrico, lo mantuvo inmovilizado boca abajo. Luego de aproximadamente dos minutos de forcejeo, los efectivos consiguieron esposarlo.

La acusación sostiene que el hombre permaneció en esa posición durante su traslado hacia el sector de ambulancias, ubicado en el exterior del hospital. Allí continuó esposado y boca abajo. Según la reconstrucción judicial, Galeano todavía realizaba movimientos, pedía ayuda y llegó a manifestar que no podía respirar.

Unos 15 minutos después, quedó inconsciente. Otros dos efectivos, identificados como D.A.R. y S.S.B., volvieron a ingresarlo al hospital. Según la investigación, trasladaron su cuerpo sujetándolo de los brazos y las axilas mientras permanecía esposado y boca abajo. Una vez dentro del hall, le quitaron las esposas y posteriormente fue colocado sobre una camilla.

Qué reveló la autopsia de José Galeano

Los médicos comenzaron inmediatamente con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no consiguieron salvarlo. La autopsia determinó que Galeano murió como consecuencia de un traumatismo cerrado grave de tórax, con fracturas bilaterales de costillas y neumotórax.

Para la Fiscalía, las lesiones que provocaron la muerte se produjeron durante las maniobras de reducción y los posteriores traslados realizados por los policías. La fiscal Juárez aclaró que los acusados no habrían actuado con la intención directa de matar a Galeano.

El hombre de 47 años que ingresó con un cuchillo al Hospital Horacio Heller de Neuquén.

El hombre de 47 años que ingresó con un cuchillo al Hospital Horacio Heller de Neuquén.

Sin embargo, consideró que debieron representarse que la manera en que lo inmovilizaban y trasladaban podía provocar un resultado fatal. Ese argumento sustentó la imputación por homicidio simple con dolo eventual en exceso del cumplimiento de un deber.

Por qué otros dos policías no fueron imputados

Inicialmente, la acusación también pretendía formular cargos contra los efectivos D.A.R. y S.S.B. Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla consideró que, por el momento, no existen elementos suficientes para avanzar con una imputación contra ellos.

El magistrado tampoco aceptó encuadrar el hecho como torturas seguidas de muerte, calificación solicitada por la querella que representa a los hijos de Galeano. Hermosilla declaró el caso complejo y estableció un plazo de un año para completar la investigación.

Además, prohibió a los cuatro policías imputados mantener contacto con los testigos y les impuso restricciones de acercamiento. Aunque rechazó el pedido de la acusación para suspenderlos de sus funciones, el juez ordenó comunicar la resolución a la Jefatura de Policía para que los efectivos sean destinados a otras tareas mientras avanza la causa.

En pocas palabras

  • Imputación policial: Cuatro efectivos fueron acusados de homicidio simple por la muerte de un hombre en el Hospital Horacio Heller.
  • Contexto del hecho: La víctima, con un cuchillo, pidió ayuda tras consumir drogas y fue reducida de forma violenta.
  • Autopsia y cargos: Lesiones graves en el tórax y fracturas de costillas determinaron la imputación por exceso en el deber.
Resumen generado por Thinkindot AI
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