Alarma en Ferrari por Leclerc: qué campéon podría reemplazarlo en el GP de España

El episodio que puso en duda la participación de Leclerc ocurrió el último domingo en el circuito de Monza. El piloto de Ferrari había largado tercero y peleaba por las posiciones de punta cuando perdió el control de su monoplaza en la zona de la Parabólica y terminó violentamente contra las protecciones.

El accidente obligó a mostrar la bandera roja y detener la carrera durante aproximadamente media hora mientras se reparaban las barreras. Leclerc logró salir del vehículo por sus propios medios y posteriormente fue examinado por los médicos.

El Ferrari salió de pista a alta velocidad y el impacto provocó una fuerte desaceleración lateral. Aunque los primeros controles no detectaron lesiones graves, el monegasco reconoció que inicialmente tuvo problemas en la visión y algunas molestias físicas.

“Estoy bien. El cuello está bien, solo la vista me daba algún problema al principio”, explicó el piloto después del accidente. También señaló que posteriormente recuperó la visión con normalidad y que sentía algunos dolores propios de la violencia del impacto.

Por ese motivo, Ferrari mantiene un seguimiento médico sobre Leclerc antes de confirmar definitivamente su presencia en Madrid.

Antonio Giovinazzi, la alternativa que prepara Ferrari

Antonio Giovinazzi.

Ante la posibilidad de que Leclerc no pueda disputar el Gran Premio de España, Ferrari tiene como principal alternativa a Antonio Giovinazzi, uno de los pilotos más experimentados vinculados actualmente a la estructura de Maranello.

El italiano conoce la Fórmula 1: compitió con Sauber y Alfa Romeo y permaneció ligado a Ferrari como piloto de reserva y de pruebas. Su mejor resultado en un Gran Premio fue el quinto puesto conseguido en Brasil en 2019.

Tras dejar de competir regularmente en la F1, Giovinazzi desarrolló una exitosa carrera en resistencia. Al volante de Ferrari logró, junto a James Calado y Alessandro Pier Guidi, la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans de 2023 y posteriormente se consagró campeón mundial del WEC.

De concretarse su reemplazo, Giovinazzi volvería a disputar un Gran Premio de Fórmula 1 y formaría dupla con Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Además, Ferrari volvería a presentar una formación integrada por dos pilotos campeones mundiales en distintas categorías de la FIA, aunque el eventual ingreso del italiano dependerá exclusivamente de la evolución de Leclerc y de la autorización médica para competir.

Leclerc probaría el Ferrari antes de tomar una decisión

El escenario previsto inicialmente es que Leclerc participe de la FP1 del viernes en Madring y, a partir de sus sensaciones dentro del auto, Ferrari y los médicos determinen si puede continuar durante el resto del fin de semana.

La exigencia será particularmente alta porque los pilotos se enfrentarán por primera vez al Madring, un circuito completamente nuevo para la Fórmula 1. El trazado combina sectores urbanos con zonas construidas específicamente para la competencia y tendrá 57 vueltas en la carrera del domingo.

Madrid vuelve así a recibir a la máxima categoría después de 45 años: la última carrera de F1 disputada en la capital española había tenido lugar en el circuito del Jarama.

Mensaje de Leclerc: "Gracias a todos por vuestro apoyo"

"No quería que el fin de semana terminara así", escribió el piloto número en sus redes sociales. "Gracias por todos los mensajes. Físicamente, fue un golpe duro, pero estoy bien. Emocionalmente, duele aún más que algo así haya sucedido aquí en casa , frente a todos ustedes, los aficionados".

"Gracias por la increíble bienvenida y el apoyo durante todo el fin de semana. Monza con ustedes siempre es algo especial ", concluyó.

Cuándo es el GP de España de Fórmula 1 en Madrid

El Gran Premio de España se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La primera práctica comenzará el viernes a las 13.30 de España (8.30 de Argentina), mientras que la segunda será a las 17 (12 del mediodía de Argentina).

El sábado, la tercera práctica arrancará a las 12.30 (7.30 de Argentina) y la clasificación comenzará a las 16 de España (11 de Argentina). La carrera será el domingo desde las 15 de España (10 de Argentina).

El campeonato llega a Madrid después de una carrera histórica en Monza, donde Kimi Antonelli ganó tras largar 19°, seguido por George Russell y Max Verstappen. El italiano se convirtió en el primer piloto de su país en imponerse en Monza desde 1966 y amplió su ventaja al frente del campeonato.