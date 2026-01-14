Nuevo accidente con UTV: hubo dos heridos en Costa Esmeralda
El incidente se sumó a la serie de hechos con vehículos todo terreno que ponen en alerta a la Costa bonaerense, sobre todo después del choque que puso en peligro la vida del nene de 8 años.
Un hombre debió ser hospitalizado tras el accidente en Costa Esmeralda.
Un nuevo vuelco de un vehículo todo terreno (UTV) volvió a encender el debate por la seguridad en las playas de la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió este martes, cerca de las 8 de la mañana, en Costa Esmeralda, donde dos hombres resultaron heridos tras perder el control del rodado mientras circulaban por los médanos.
Según informó A24, el conductor despistó y como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes sufrió heridas leves, mientras que el otro debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó, donde permanece internado bajo observación médica.
El antecedente que conmociona a Pinamar
El accidente en Costa Esmeralda se suma a la conmoción en la Costa Atlántica por el caso de Bastián, el nene de 8 años que lucha por su vida tras otro choque con un UTV ocurrido el lunes en La Frontera, en Pinamar.
El menor viajaba junto a su padre en un UTV cuando colisionaron de frente contra una camioneta de la empresa Volkswagen. Bastián, oriundo de Moreno, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario de Pinamar.
De acuerdo con el último parte médico difundido este miércoles, el niño presentó una leve mejoría tras ser sometido a dos cirugías por una laceración hepática y lesiones pulmonares. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico y reservado, y los médicos aguardan que se mantenga estable para evaluar nuevas intervenciones o un eventual traslado a un centro de mayor complejidad.