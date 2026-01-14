Le robaron, no se resistió y aún así lo mataron: las imágenes del crimen

El proyectil impactó en la región fronto-parietal izquierda de la cabeza de la víctima. Tras el disparo, el agresor subió nuevamente a la moto y ambos escaparon a toda velocidad.

Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde murió alrededor de las 5 de la mañana como consecuencia de la gravedad de la herida. La causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causae.

El video que registró la cruel escena

Toda la secuencia quedó registrada por dos cámaras de seguridad instaladas en el domicilio donde ocurrió el ataque. Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, fueron clave para la investigación y permitieron identificar a los sospechosos, que fueron aprehendidos pocas horas después del crimen.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se dispusieron medidas cautelares contra los adolescentes, acusados como coautores del homicidio.

El juez interviniente ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por cuatro meses, mientras avanza el proceso judicial, que es supervisado por la fiscal María del Carmen Reuter, titular de la Fiscalía de Homicidios de Feria.