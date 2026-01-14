En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Muerte
Tucumán

Le robaron, no se resistió y aún así lo mataron: las imágenes del crimen

El crimen ocurrió en la ciudad de Alderetes y quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el asalto y el disparo fatal. La víctima, Rodrigo Joaquín Ibarra, murió horas después en el hospital Padilla.

Le robaron, no se resistió y aún así lo mataron: las imágenes del crimen

Un joven de 21 años fue asesinado en Tucumán durante un asalto en plena vía pública y por el crimen fueron detenidos dos adolescentes de 16 y 17 años, identificados a partir de cámaras de seguridad que registraron tanto el robo como el disparo fatal.

Leé también Tragedia en Tucumán: detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok
Detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok. 

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 12 de enero, en la ciudad de Alderetes. La víctima fue identificada como Rodrigo Joaquín Ibarra, quien se encontraba en la vereda de la casa de un amigo, en la manzana 1 del barrio Julio Abraham, donde funciona una distribuidora.

Cerca de las 2 de la mañana, dos jóvenes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta negra de baja cilindrada. Uno de ellos descendió del rodado, exhibió un arma de fuego y se dirigió hacia Ibarra, mientras su cómplice permanecía en la moto con el motor encendido.

El atacante le exigió al joven que entregara sus pertenencias. Ibarra soltó una bolsa que llevaba en las manos, que fue tomada de inmediato por el asaltante. Cuando parecía que el ladrón iba a retirarse, volvió sobre sus pasos y le disparó a quemarropa.

El proyectil impactó en la región fronto-parietal izquierda de la cabeza de la víctima. Tras el disparo, el agresor subió nuevamente a la moto y ambos escaparon a toda velocidad.

Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde murió alrededor de las 5 de la mañana como consecuencia de la gravedad de la herida. La causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causae.

El video que registró la cruel escena

Toda la secuencia quedó registrada por dos cámaras de seguridad instaladas en el domicilio donde ocurrió el ataque. Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, fueron clave para la investigación y permitieron identificar a los sospechosos, que fueron aprehendidos pocas horas después del crimen.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se dispusieron medidas cautelares contra los adolescentes, acusados como coautores del homicidio.

Embed

El juez interviniente ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por cuatro meses, mientras avanza el proceso judicial, que es supervisado por la fiscal María del Carmen Reuter, titular de la Fiscalía de Homicidios de Feria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Muerte Robo Tucumán
Notas relacionadas
Gladys La Bomba Tucumana rompió en llanto al recordar a su pareja fallecida: "Fue la única vez que amé"
Murió la nena de 7 años que fue baleada en la cabeza en Tucumán: el desgarrador mensaje de la madre
El hermoso último gesto de un abuelo antes de ser asesinado por dos adolescentes

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar