Quién es el empresario que conquistó a Jésica Cirio tras la escandalosa separación de Elías Piccirillo

La modelo y conductora habría iniciado un nuevo romance con un empresario llamado Nicolás Trombino, quien tiene 35 años y mantiene un perfil bajo.

"Él tiene 35 años, vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen Niki y es proveedor de alimentos al Estado”, precisó Laura Ubfal.

“Él es rubio de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”, agregó la periodista sobre quién sería el nuevo novio de Jésica Cirio.

"Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este muy romántios", sumó. A lo que Karina Iavícoli contó en esa misma sintonía que "el viernes se los vio muy románticos" a Cirio y Trombino.

En tanto, la conductora Marcela Tauro se acercó a cámara y mostró la foto del empresario, quien sería el nuevo novio de Jésica Cirio.

Por qué le concedieron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo

La Cámara del Crimen le otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, mientras seguirá procesado por “plantar drogas y un arma” a un ex socio, Francisco Hauque, según informó el periodista Mauro Szeta en el ciclo Intrusos (América TV).

Los jueces Martín Irurzun y Roberto José Boico pusieron la firma que cambia todo y aprobaron la detención domiciliaria para el ex de la modelo.

En el fallo, las autoridades judiciales argumentaron que cambiaron las condiciones de la investigación desde el momento que se le negó la petición inicial, así como también que los riesgos de entorpecimiento ya no eran tales.

“El avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”, señala el documento firmado por la Sala II del Tribunal donde se le concede la prisión domicliaria al empresario.

Elías Piccirillo fue detenido el 20 de marzo de 2025 en su casa del barrio El Yacht, en Nordelta, en el marco de una causa por fraude, lavado de activos, plantación de pruebas y vínculos con el narcotráfico.

Karina Iavícoli reveló que Piccirillo "se va a ir a vivir un departamento en Banfield, que es de la familia". Y que su abogado defensor argumentó su pedido de domiciliaria en el "deterioro humano" que presentaba en el empresario en su detención en el penal de Ezeiza.