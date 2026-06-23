La incómoda visita del Turco García en el Congelados de Gran Hermano: el mensaje que puso en alerta a Mariela

En otro momento volvió a acercarse y le expresó: "No te olvides de la persona que sos. Sos una persona derecha, sos una persona que me ayuda un montón. Si no fuera por vos sabés que estaría muerto, por el tema de adicción".

"Sabés que lo del baile... sé que siempre estuviste al límite, manejalo", le dijo en otra parte, dejando en claro que está molesto con ella por su amistad con Emanuel.

Qué dijo el Turco García tras el beso de Mariela y Emanuel que alimentó los rumores de separación

Tras el apasionado beso entre Mariela y Emanuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el Turco García eligió dar su versión en Sálvese quien pueda (América TV).

El cronista Rodrigo Bar lo encaró directamente: “¿Puede ser que te esté afectando lo que hayan dicho algunos periodistas sobre que estás separado?”. El exfutbolista, incómodo, respondió: “No, está todo bien, está todo bien”.

La repregunta no tardó en llegar: “¿Están bien ustedes?”. García, sin dar demasiadas precisiones, contestó: “Sí, después lo van a saber, mañana o pasado”.

Los rumores siguieron marcando la entrevista. “¿Te afecta esto de que se habla, de que baile, de que esté pegada de Emanuel?”, insistió el cronista. El Turco, firme, replicó: “No, es un juego, es un juego. Estoy bárbaro”.

El periodista fue más incisivo: “No sé si escuchaste que Edith Hermida y Marcela Tauro dijeron que vos las habías llamado para decirle que estabas separado”. García no dudó: “No, después se van a enterar, se van a enterar cuando salga Mariela. Es una falta de respeto hablar de una persona que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera. 28 años casado, las cosas que me pasaron en mi vida no me hacen problema por esto. Aparte ya estaba hablado, quedate tranquilo que está todo bien”.

El exjugador puso un freno claro: “Ella es la que tiene que hablar, es una falta de respeto, yo no puedo hablar de eso. La verdad no puedo, no me gusta”.

Cuando le consultaron si desmentía lo que circulaba en algunos medios, fue categórico: “Yo no desmiento nada, que lo diga a ella, no, yo no. Igual las cosas se saben después, más ustedes y Yanina”.

Finalmente, cerró con una reflexión íntima: “Yo no me arrepiento nada en la vida, porque de lo malo se aprende y de lo bueno también, no me arrepiento de nada”.