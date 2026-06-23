La tristeza de Mariela, la esposa del Turco García, tras el reencuentro en Gran Hermano: "No me dijo..."

Sin embargo, Mariela dejó en claro que no tiene pensado modificar su comportamiento dentro del reality para evitar nuevas especulaciones. "No voy a cambiar nada. Nada es con mala intención, todo lo hago por el show y el juego. Soy así y me gusta bailar. Lo respeto mucho, lo amo, es mi compañero. Me pasaría igual quizás si lo veo bailando, jugando o compartiendo con otras personas", reflexionó.

" No tenemos pareja abierta. Creo que está un poco celoso", concluyó, reafirmando que el malestar del Turco estaría más relacionado con los celos que con una crisis de pareja.

Qué dijo el Turco García en Gran Hermano

Claudio “El Turco” García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para ver a su pareja, Mariela Prieto, en medio del escándalo que se armó a causa de su cercano vínculo con Emanuel Di Gioia.

La tensión entre Mariela y Ema es total, se llegaron a dar un pico en medio de una actividad lúdica y luego ella discutió con Cinzia Francischiello a causa de los comentarios que hubo por su estrecha relación con el mecánico oriundo de San Martín.

La postura del exfutbolista fue avasallante y sorpresiva, ya que saludó primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello antes que a Mariela, pero cuando finalmente fue a verla, le aseguró que le gusta verla jugando y le afirmó “saber lo que es como amiga, mujer y todo”.

“Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo el Turco a Mariela, para luego ir a saludar a Sebastián Cola y decirle que “es crack”.

García también le dijo a Charlotte Caniggia lo mucho que quiere a su padre, Claudio Paul, y después volvió a dirigirse a Mariela para expresarle una vez más que “si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”.

“Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”, continuó el exfutbolista hacia Mariela. Sin embargo, antes de marcharse reveló la verdad: “El baile no me gustó un carajo ”.

Mientras que adentro de la casa de Gran Hermano 2026 los jugadores “felicitaron” a Mariela, afuera quedó la imagen de que la relación entre ella y Claudio llegó en realidad a su fin por más del buen vínculo que exista entre ambos.