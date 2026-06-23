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La tristeza de Mariela, la esposa del Turco García, tras el reencuentro en Gran Hermano: "No me dijo..."

Luego de su ingreso al Congelados de Gran Hermano, Mariela habló del distante recibimiento del Turco García y reconoció su dolor por la situación.

23 jun 2026, 23:51
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La tristeza de Mariela, la esposa del Turco García, tras el reencuentro en Gran Hermano: No me dijo...

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Luego del polémico ingreso en el congelados del Turco García a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que generó un verdadero revuelo entre los participantes y una ola de comentarios en las redes sociales, Mariela Prieto, la esposa del exfutbolista, habló con Santiago del Moro y compartió sus sensaciones sobre el reencuentro que tuvieron dentro de la casa.

La mujer se mostró sorprendida por la frialdad con la que fue recibida y reconoció que esperaba una reacción más afectuosa por parte de su pareja. Según deslizó, el exfutbolista no estaría nada cómodo con el "shippeo" que surgió entre con Emanuel dentro del programa, una situación que explicaría el evidente malestar que mostró durante su ingreso.

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"Está un poco enojado, me parece. No está acostumbrado a verme bailar con nadie ni a tener una relación de amistad tan cercana con un hombre. Con Ema tenemos una linda amistad. Él no está acostumbrado a que yo tenga este tipo de vínculo", expresó, intentando explicar la actitud distante que mostró el Turco durante su ingreso.

La participante también admitió que hubo un detalle puntual que la sorprendió durante el esperado reencuentro: " No me dijo 'te amo' y me sorprendió. Es muy celoso de mí y con todo lo que se habló, peor. Creo que eso lo dejó en un lugar feo. Es un señor".

Sin embargo, Mariela dejó en claro que no tiene pensado modificar su comportamiento dentro del reality para evitar nuevas especulaciones. "No voy a cambiar nada. Nada es con mala intención, todo lo hago por el show y el juego. Soy así y me gusta bailar. Lo respeto mucho, lo amo, es mi compañero. Me pasaría igual quizás si lo veo bailando, jugando o compartiendo con otras personas", reflexionó.

" No tenemos pareja abierta. Creo que está un poco celoso", concluyó, reafirmando que el malestar del Turco estaría más relacionado con los celos que con una crisis de pareja.

Qué dijo el Turco García en Gran Hermano

Claudio “El Turco” García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para ver a su pareja, Mariela Prieto, en medio del escándalo que se armó a causa de su cercano vínculo con Emanuel Di Gioia.

La tensión entre Mariela y Ema es total, se llegaron a dar un pico en medio de una actividad lúdica y luego ella discutió con Cinzia Francischiello a causa de los comentarios que hubo por su estrecha relación con el mecánico oriundo de San Martín.

La postura del exfutbolista fue avasallante y sorpresiva, ya que saludó primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello antes que a Mariela, pero cuando finalmente fue a verla, le aseguró que le gusta verla jugando y le afirmó “saber lo que es como amiga, mujer y todo”.

Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate, le dijo el Turco a Mariela, para luego ir a saludar a Sebastián Cola y decirle que “es crack”.

García también le dijo a Charlotte Caniggia lo mucho que quiere a su padre, Claudio Paul, y después volvió a dirigirse a Mariela para expresarle una vez más que si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”.

Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón, continuó el exfutbolista hacia Mariela. Sin embargo, antes de marcharse reveló la verdad: “El baile no me gustó un carajo ”.

Mientras que adentro de la casa de Gran Hermano 2026 los jugadores “felicitaron” a Mariela, afuera quedó la imagen de que la relación entre ella y Claudio llegó en realidad a su fin por más del buen vínculo que exista entre ambos.

     

 

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