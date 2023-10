Nuevo giro en el caso de las muertes de bebés en Córdoba que conmocionó al país

Se sospecha que firmó los certificados de defunción de cinco bebés fallecidos en un centro de salud de Córdoba sin tener certeza sobre la causa de su muerte. Además, se le acusa de no haber informado sobre muertes sospechosas.

El fiscal Garzón también aumentó las acusaciones contra Adriana Morales y Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología, imputándolas por "encubrimiento agravado".

Muerte de bebés en Córdoba: quién es la principal sospechosa

Brenda Agüero enfermera Córdoba 1.jpg La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada por las muertes de los bebés recién nacidos. (Foto: archivo)

La persona principal acusada en este caso es Brenda Agüero, de 28 años, a quien se considera responsable de las muertes de los bebés.

Otros implicados incluyen a la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringeheim, el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, la ex jefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza, el ex secretario de Salud Pablo Carvajal y el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria Alejandro Gauto.

Las dudas de cinco familias: las denuncias que iniciaron la investigación

Este caso se hizo público en agosto de 2022 cuando cinco familias denunciaron las muertes sospechosas de bebés que habían nacido sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos más el 6 de junio de 2022.

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto del año pasado a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de 2022.

Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "por exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

Solo a dos de los fallecidos se habían realizado las autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser sometidos a estudios de ADN.

Los restantes acusados son la ex directora del hospital Liliana Asís, quien se encuentra con prisión domiciliaria, por los delitos de "falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública", a lo que ahora se suma ""encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público".