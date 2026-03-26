No cobré la Ayuda Escolar 2026: el trámite clave que debés hacer urgente

Sin embargo, miles de familias no vieron reflejado ese dinero en sus cuentas, lo que encendió las alarmas. En la mayoría de los casos, el problema no radica en la falta del beneficio, sino en cuestiones administrativas o de documentación.

La clave del problema: el certificado escolar

El principal requisito para acceder a la Ayuda Escolar es la presentación del Certificado de Alumno Regular, correspondiente al ciclo lectivo anterior.

Si este documento no fue presentado antes del 31 de diciembre de 2025, el sistema no habilita el pago automático en marzo de 2026.

Esto significa que, aunque el beneficiario cumpla con todas las demás condiciones, sin esa acreditación la ayuda no se liquida.

Qué hacer si no cobraste la Ayuda Escolar

Ante esta situación, desde ANSES indican que no es necesario iniciar un reclamo formal inmediato, sino completar el proceso pendiente.

El paso fundamental es presentar el Formulario PS 2.68, que certifica la escolaridad del menor.

Paso a paso para gestionar el trámite

1. Descargar el formulario

El documento puede obtenerse desde el sitio oficial o la aplicación “Mi ANSES”. Es importante asegurarse de descargar la versión actualizada.

2. Completarlo en la escuela

El formulario debe ser llevado al establecimiento educativo correspondiente, donde las autoridades deberán firmarlo y sellarlo.

3. Subirlo online

Una vez completo, el siguiente paso es cargarlo en la plataforma digital:

Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y clave

Dirigirse a la sección Hijos

Seleccionar “Presentar Certificado Escolar”

Subir una foto clara del formulario firmado

Este procedimiento es obligatorio para habilitar el pago.

Errores frecuentes que pueden bloquear el cobro

Aunque el certificado escolar es el punto central, no es el único factor que puede generar inconvenientes.

Desde el organismo previsional advierten que muchos pagos se demoran por inconsistencias en los datos del grupo familiar.

Entre los problemas más comunes se encuentran:

Vínculos familiares desactualizados

Datos personales incorrectos o incompletos

Domicilios sin actualizar

Falta de información de contacto

En estos casos, el sistema no logra validar automáticamente la información, lo que frena la liquidación del beneficio.

Cuánto tarda en acreditarse el pago

Una de las dudas más frecuentes es el tiempo de espera.

Una vez presentado correctamente el certificado escolar, el pago no es inmediato.

Según ANSES, el proceso puede demorar entre 60 y 90 días, ya que implica la validación de datos y la actualización del sistema.

El dinero se depositará en la misma cuenta donde el beneficiario cobra habitualmente la AUH o las asignaciones familiares.

Montos actualizados de la Ayuda Escolar 2026

El valor del beneficio varía según la zona geográfica y ciertas condiciones particulares.

Montos vigentes

Valor general: $85.000 por hijo

$85.000 por hijo Zona 2: $92.877

$92.877 Zonas 3 y 4: $110.967

En el caso de hijos con discapacidad, el monto base es el mismo, pero no se aplican límites de ingresos familiares, lo que amplía el alcance del beneficio.

El total de $85.000 se compone de:

Monto base: $55.672

$55.672 Refuerzo extraordinario: $29.328

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Ayuda Escolar está destinada a familias con hijos que cumplan ciertas condiciones.

Requisitos para hijos sin discapacidad

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos oficiales (nivel inicial, primario o secundario)

Requisitos para hijos con discapacidad

Sin límite de edad

Asistir a instituciones educativas o de rehabilitación

También incluye formación laboral, talleres protegidos o apoyo pedagógico

Límites de ingresos para cobrar la Ayuda Escolar

Otro aspecto clave para acceder al beneficio son los ingresos del grupo familiar.

Para 2026, los topes establecidos son:

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.292.758 mensuales

$5.292.758 mensuales Ingreso máximo por integrante: $2.646.379

Si se superan estos valores, no corresponde el cobro de la Ayuda Escolar, salvo en el caso de hijos con discapacidad.

Un beneficio anual que no se paga dos veces

Es importante tener en cuenta que la Ayuda Escolar:

Se paga una sola vez al año

La cobra uno solo de los padres

No corresponde para estudios terciarios ni universitarios

Esto significa que, si el beneficio ya fue percibido por uno de los progenitores, el otro no podrá cobrarlo nuevamente.

El impacto en las familias: entre la necesidad y la burocracia

El inicio del ciclo lectivo implica gastos elevados: útiles, uniformes, transporte y materiales. En ese contexto, la Ayuda Escolar representa un respaldo económico fundamental.

Sin embargo, cuando el pago no se acredita, la burocracia se convierte en un obstáculo difícil de sortear para muchas familias.

La digitalización de los trámites facilitó algunos procesos, pero también dejó en evidencia la importancia de mantener los datos actualizados y cumplir con cada requisito en tiempo y forma.

Recomendaciones para evitar problemas en el futuro

Para no quedar fuera del cobro automático en próximos años, ANSES recomienda:

Presentar el certificado escolar antes del 31 de diciembre

Revisar periódicamente los datos en Mi ANSES

Actualizar vínculos familiares y domicilios

Guardar comprobantes de cada trámite realizado

Estas acciones simples pueden evitar demoras y asegurar el acceso al beneficio sin inconvenientes.