Video: denunciaron que un docente agredió a estudiantes libertarios en una reconocida universidad

Un grave episodio de violencia se registró en la Universidad Nacional de Lanús, donde un docente fue acusado de agredir físicamente a estudiantes y militantes de la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza.
El episodio ocurrió durante una actividad estudiantil. El profesor fue identificado como Juan Tumini y la institución ya inició una investigación.
CMSPortada Contenidos Un docente agredió a estudiantes libertarios en una reconocida universidad
Un grave episodio de violencia se registró en la Universidad Nacional de Lanús, donde un docente fue acusado de agredir físicamente a estudiantes y militantes de la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza.
El hecho ocurrió en el marco de una actividad dentro del campus universitario y quedó registrado en distintos videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa al profesor Juan Tumini increpando a un grupo de jóvenes que lo estaban filmando.
“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular”, se lo escucha decir antes de intentar arrebatar el dispositivo. La situación escaló en cuestión de segundos: “Te voy a cagar a trompadas”, lanzó, mientras avanzaba contra los estudiantes.
En medio de la tensión, el celular cayó al suelo y la escena se volvió confusa. Se escucharon gritos pidiendo que detuvieran la agresión: “Pará que lo vas a matar”. También se sumaron otras personas con expresiones hostiles hacia los militantes, en un clima de fuerte confrontación.
Además del accionar del docente, otros videos muestran a personas increpando a los estudiantes libertarios con frases como “a los fachos se los combate”, mientras que una mujer llegó a advertirles que podían ser agredidos por sus posturas.
Desde la agrupación estudiantil ¡Ya Basta! difundieron su versión de los hechos y aseguraron que la situación se dio tras una “provocación” por parte de los militantes libertarios, en un contexto marcado por actividades vinculadas al 24 de marzo.
Según expresaron, los integrantes de Crear + Libertad habrían tenido actitudes y discursos que generaron rechazo dentro de la comunidad educativa, lo que derivó en el conflicto.
Tras la difusión de los videos, la Universidad Nacional de Lanús emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y remarcó la importancia de garantizar la convivencia democrática dentro del ámbito académico.
“La universidad pública debe ser un espacio donde se respete la pluralidad de ideas y la libertad de expresión”, señalaron desde la institución.
Además, confirmaron que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales sanciones para los responsables, de acuerdo con las normativas vigentes.
Por último, la casa de estudios expresó su solidaridad con los estudiantes involucrados y llamó a toda la comunidad a sostener un clima de respeto dentro del campus.