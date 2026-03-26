Video: denunciaron que un docente agredió a estudiantes libertarios en una reconocida universidad

Cruces, acusaciones y versiones enfrentadas

Además del accionar del docente, otros videos muestran a personas increpando a los estudiantes libertarios con frases como “a los fachos se los combate”, mientras que una mujer llegó a advertirles que podían ser agredidos por sus posturas.

Desde la agrupación estudiantil ¡Ya Basta! difundieron su versión de los hechos y aseguraron que la situación se dio tras una “provocación” por parte de los militantes libertarios, en un contexto marcado por actividades vinculadas al 24 de marzo.

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Según expresaron, los integrantes de Crear + Libertad habrían tenido actitudes y discursos que generaron rechazo dentro de la comunidad educativa, lo que derivó en el conflicto.

La respuesta de la universidad

Tras la difusión de los videos, la Universidad Nacional de Lanús emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y remarcó la importancia de garantizar la convivencia democrática dentro del ámbito académico.

“La universidad pública debe ser un espacio donde se respete la pluralidad de ideas y la libertad de expresión”, señalaron desde la institución.

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Además, confirmaron que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales sanciones para los responsables, de acuerdo con las normativas vigentes.

Por último, la casa de estudios expresó su solidaridad con los estudiantes involucrados y llamó a toda la comunidad a sostener un clima de respeto dentro del campus.