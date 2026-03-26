Daniela Celis confesó que engañó a su ex con Thiago Medina tras 5 años de relación

El regreso al mundo real fue un golpe duro. Daniela tuvo que enfrentar a su ex, con quien compartía hogar y pertenencias. “Ese hombre tenía mis cosas, mi teléfono, mi ropa. Yo vivía con él, estuvimos cinco años juntos y yo jamás lo vi llorar”, relató. La escena fue desgarradora: “Me miró y me dijo por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer”.

Con el tiempo, la influencer reconoció que la culpa la acompañó durante meses. “Yo me autocastigué mucho tiempo diciendo qué fue lo que hice. Cómo fui tan mala con esta persona cuando él fue muy bueno conmigo. Es la vida, me tocó aprender muchas cosas, y gracias a eso hoy en día soy una señora, soy una madre”, reflexionó.

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Qué dijo Thiago Medina sobre su frecuencia en la intimidad con Daniela Celis aunque ya no sean pareja

El vínculo entre Thiago Medina y Daniela Celis parece no encontrar pausa. Aunque la relación de pareja quedó atrás, cada vez que alguno aparece en público se reavivan las dudas sobre cómo se llevan. En esta ocasión, el escenario fue el programa de streaming Que alguien le avise (La Casa), donde Thiago dejó declaraciones que sorprendieron a todos.

“¿Se puede ser amigo de tu ex?”, le preguntó Nacho Castañares. La respuesta no tardó: “Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas”. Con esa frase, el ex Gran Hermano abrió un relato que incluyó convivencia bajo el mismo techo, distancia emocional y encuentros ocasionales. “Nosotros estamos conviviendo, pero estamos en habitaciones separadas”, explicó.

Y cuando le consultaron si había lugar para dormir juntos o “hacer cucharita”, fue tajante: “No, no dormimos juntos, nada, ni cucharita, nada. Capaz que una que otra vez. Somos humanos”.

En paralelo, Daniela había participado días atrás en el stream de Martín Cirio junto a Julieta Poggio y dejó frases que rápidamente se viralizaron: “Amo la p... no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?".

Entre carcajadas, la influencer agregó: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”. Sus palabras generaron un sinfín de comentarios en redes sociales, pero para Thiago tuvieron un efecto distinto: lo sintió como una intromisión en su intimidad. El joven dejó en claro su incomodidad, sobre todo porque la convivencia diaria en la misma casa hace que cada declaración pública tenga un impacto mucho mayor.