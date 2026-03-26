Sorpresa en el caso Nahir Galarza por un operativo imprevisto con máxima seguridad

Además, se procuró que no hubiera presencia de otras personas durante el encuentro para evitar situaciones que dificultaran el operativo.

galarza

Tras la visita, la joven regresó a la Unidad Penal 6º en Paraná, donde continúa cumpliendo su condena de prisión perpetua por el asesinato de Pastorizzo.

Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua, 35 años de cumplimiento efectivo, en 2018 por el homicidio calificado de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017 en Gualeguaychú. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando firme la pena por asesinato, que cumple actualmente en la Unidad Penal N°6 de Paraná.