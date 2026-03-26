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Gualeguaychú
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Sorpresa en el caso Nahir Galarza por un operativo imprevisto con máxima seguridad

El operativo por Nahir Galarza estuvo marcado por protocolos de seguridad y pautas judiciales.

Sorpresa en el caso Nahir Galarza por un operativo imprevisto con máxima seguridad

Sorpresa en el caso Nahir Galarza por un operativo imprevisto con máxima seguridad

En medio de un fuerte hermetismo, Nahir Galarza volvió a salir de la cárcel de manera transitoria, esta vez por una autorización judicial especial para visitar a su abuela, quien atraviesa una enfermedad terminal.

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La joven, alojada en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, fue trasladada hasta Gualeguaychú con un operativo planificado previamente y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, sin filtraciones para evitar disturbios.

El traslado se realizó en el marco de lo que establece el artículo 166 de la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. Este artículo contempla la posibilidad de autorizar salidas transitorias a internos cuando se presentan situaciones excepcionales, como enfermedades graves de familiares directos o fallecimientos, permitiendo visitas controladas bajo estrictas medidas de seguridad y custodia.

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Controles durante la visita y regreso a la unidad penitenciaria

El encuentro se realizó bajo supervisión permanente del personal penitenciario, que incluso tuvo autorización para inspeccionar el domicilio. Además, se limitó la presencia de terceros para garantizar el cumplimiento del protocolo.

Además, se procuró que no hubiera presencia de otras personas durante el encuentro para evitar situaciones que dificultaran el operativo.

galarza

Tras la visita, la joven regresó a la Unidad Penal 6º en Paraná, donde continúa cumpliendo su condena de prisión perpetua por el asesinato de Pastorizzo.

Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua, 35 años de cumplimiento efectivo, en 2018 por el homicidio calificado de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017 en Gualeguaychú. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando firme la pena por asesinato, que cumple actualmente en la Unidad Penal N°6 de Paraná.

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