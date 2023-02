Otro feroz ataque de un grupo de rugbiers: patearon a un chico en la cabeza en el carnaval de Corrientes

“Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, dijo.

El carnaval de Corrientes comenzó el último fin de semana de enero en el Corsódromo “Nolo Alías”, ubicado en la ruta nacional 12. Sin embargo, lejos de una jornada de festejos, las imágenes fueron de violencia. El hecho ocurrió el 29 de enero.

Video: el momento de la golpiza a un joven en el Carnaval de Corrientes

Embed

El relato de la víctima sobre el ataque que sufrió de una patota de rugbiers

A días del ataque, Leandro se recupera de las heridas, mientras se somete a estudios médicos porque la mayor parte de la agresión fueron a su cabeza y terminó perdiendo varias piezas dentales.

“Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, dijo la víctima.

Ataque brutal en Corrientes.jpeg La víctima aclaró que todos los golpes que recibió fueron “en la zona de la cabeza”.

Leandro estaba con tres amigos, dos que habían viajado desde Santa Fe para pasar los carnavales juntos.

“La pasamos bien, no tuvimos ningún problema con nadie esa noche”, dijo la víctima de la paliza en diálogo con Radio Sudamericana.

Sobre el ataque, la víctima relató: “Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana, cuando a la salida de los carnavales veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí, comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”.

Y siguió: “Vi que uno de los chicos me pega y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”.

Leandro aclaró que todos los golpes que recibió fueron “en la zona de la cabeza”. Y detalló: “Yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor. Nunca fue nuestra intensión pelear”.

Por último contó que después de que viralizaron los videos de la agresión en las redes sociales, pudieron “identificar a cuatro de los agresores”.

Rubén Leiva, abogado de Leandro, explicó que las cámaras de seguridad del predio donde ocurrió el ataque son de la provincia de Corrientes. “Vamos a pedir las imágenes para identificar y determinar la zona de la agresión”, detalló.

Según el medio El Litoral, en el marco de la causa, se está conformando una lista de testigos para agregar al expediente, ya sea personal de seguridad que se acercó al lugar y posibles testigos.