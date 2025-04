Paliza frente a un patrullero: salieron a bailar y fueron atacados por la "Patota del oeste"

En diálogo con A24, la víctima relató que recibió un mensaje de un amigo de su hermano que se encontraba en el baño del lugar pidiendo ayuda: "Me están apurando, me van a pegar", les dijo. Franco comentó que la semana anterior en otro boliche de la zona su hermano y el amigo de éste se habían encontrado con esta patota, oriunda de Castelar, en otro boliche donde también los habían golpeado por estar en la zona vip.

Embed - TERROR EN LOS BOLICHES POR LA PATOTA DEL OESTE: VIOLENCIA EXTREMA FRENTE A LA POLICÍA

"Lo primero que hice yo es pedir ayuda, no puede ser que nos peguen así adentro", comentó que le dijo al efectivo policial después de ser expulsado del boliche por la seguridad. El patrullero llegó para contener la agresión al grupo de Franco, de cinco amigos, por parte de la patota, integrada por 15 personas.

En un intercambio con el efectivo, acordaron que lo iba a resguardar pero cuando salió la patota atacaron al joven sin que el agente pudiera intervenir: "La primera piña me acorralan alrededor del patrullero", confió Franco y lamentó haber esperado "una protección que no llegó".

"El le pone la mano (por el agente), ellos se corren y siguen caminando hacia mí. Ahí es cuando me logran tirar al piso hasta que frenan porque pensaron que me habían matado, sino seguían hasta matarnos", advirtió el joven de 21 años que reprochó que a sus atacantes "les gusta lastimar gente".

En el video que registró la situación, se puede ver cómo a Franco lo golpean entre varias personas hasta hacerlo golpear la cabeza contra una baranda y cómo el joven sale corriendo para resguardarse detrás del patrullero aunque es alcanzado por los atacantes. Allí lo tiran al piso para luego propinarle varias patadas en la cabeza.

Geremías, otro de los heridos, resaltó: "A mí me pegaron 7 personas, me dejaron inconsciente en el piso. Con una piña más o una patada, que no me dieron porque se asustaron porque pensaron que me habían matado, no se sabe lo que podría haber pasado".

Lautaro también recibió golpes por defender a sus amigos, aunque no con la misma gravedad. "Junto con Franco vamos hacia al patrullero para buscar resguardo. No nos pudo ayudar en nada, lo único que hacíamos es poner las manos y les decíamos 'pará'", observó.

"Sabíamos que podía pasar cualquier cosa y no somos de ese tipo de personas, somos de dialogar", contrastó y comentó que intentó "sacar a Franco de esa situación" cuando le "empezaron a pegar para que no lo ayude". "Lo que se me pasó por la cabeza es lo de Fernando", dijo en referencia al asesinato de Fernando Báez Sosa, de 18 años, a manos de un grupo de rugbiers que lo atacó a la salida del boliche 'Le Brique' en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Las palabras del abogado de la familia de Báez Sosa

En diálogo con A24 tras conocerse el ataque de esta patota, el abogado de la familia Báez Sosa, Fabián Améndola, destacó sobre la situación: "Nos lleva nuevamente a lo que planteamos en ese momento, más allá de la responsabilidad propia de quienes ejercen la violencia sobre las víctimas, hay una responsabilidad secundaria, pero no menos importante, en primer lugar, de las autoridades provinciales".

"En el caso de Fernando, los asesinos esperaron que la policía abandonara el lugar para llevar adelante el crimen. En este caso, vemos una escalada porque hay un patrullero en la puerta. La autoridad policial no tiene ninguna incidencia, no lo mataron de casualidad", alertó el abogado.

Y destacó que el efectivo no intervino porque "está en una clara inferioridad de condiciones" y responsabilizó a los "dueños de los boliches", de quienes, dijo, "no se puede lavar las manos y tirar todos a la calle y que se maten".