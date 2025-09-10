En vivo Radio La Red
Policiales
Mendoza
Escuela
Horror en el aula

Pánico en Mendoza: una alumna de 14 años llevó un arma al colegio, disparó y está atrincherada

La adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego de su padre a la escuela Marcelino Blanco, disparó al menos tres veces. Creen que su intención era matar a una maestra.

Una dramática situación mantiene en vilo a la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis. Este miércoles por la mañana, una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, se atrincheró en el interior del establecimiento y efectuó dos disparos al aire.

De acuerdo con las primeras informaciones, la estudiante sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y habría llevado al colegio una pistola 9 milímetros. Poco después de iniciada la jornada escolar, se escucharon los estruendos de los disparos, lo que desató pánico entre los estudiantes y docentes.

Las autoridades de la institución educativa dieron aviso inmediato a la Policía de Mendoza, que acudió rápidamente al lugar. Se montó un amplio operativo para evacuar a todos los alumnos y personal del establecimiento. Varios estudiantes fueron trasladados al hospital local en estado de crisis nerviosa y algunos debieron ser asistidos por el equipo médico.

Gustavo Pinto, director del centro de salud, explicó que los chicos presentaban cuadros de pánico. “Hubo que contenerlos porque estaban muy asustados y con crisis de nervios”, indicó.

La secuencia del hecho

Testigos relataron que la adolescente permaneció deambulando por el patio del colegio con el arma en sus manos. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha a un estudiante decir: “Está con un arma”, mientras una docente agrega: “Allá está la nenita”.

Otro de los registros muestra el momento exacto en que la joven efectúa uno de los disparos, lo que provocó gritos y desesperación entre sus compañeros.

Tras varios minutos de tensión, la Policía logró aislar a la estudiante, que permanecía en estado de shock. Según informaron fuentes de seguridad, los negociadores trabajan para que deponga su actitud y entregue el arma de manera pacífica.

nena mendoza

En la zona se desplegó un importante operativo que incluye la presencia de un helicóptero, que se utilizaría para trasladar a la adolescente una vez que sea reducida y puesta a resguardo.

Por su parte, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, canceló una actividad que tenía prevista en la Legislatura para seguir de cerca el operativo y monitorear el accionar de las fuerzas en el lugar.

Fuentes cercanas a la menor señalaron que la joven habría sido víctima de bullying durante toda la semana a raíz de un video que se viralizó entre sus compañeros. Esta situación podría haber sido el detonante del episodio, aunque las autoridades aún no brindaron una confirmación oficial sobre el motivo.

El comunicado del Gobierno de Mendoza

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, tenía prevista una actividad en la Legislatura sobre la reforma del Código Penal que fue cancelada.

Mientras la adolescente continuaba atrincherada en la escuela, el Gobierno de Mendoza emitió un comunicado que lleva la firma de los ministerios provinciales de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias; y de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

“Solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto", inició el documento.

En ese sentido, señalaron que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas” sobre la dramática situación.

Las autoridades remarcaron que “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".

“El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, cerraron.

