Pánico en Mendoza: una alumna de 14 años llevó un arma al colegio, disparó y está atrincherada

La secuencia del hecho

Testigos relataron que la adolescente permaneció deambulando por el patio del colegio con el arma en sus manos. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha a un estudiante decir: “Está con un arma”, mientras una docente agrega: “Allá está la nenita”.

Otro de los registros muestra el momento exacto en que la joven efectúa uno de los disparos, lo que provocó gritos y desesperación entre sus compañeros.

Tras varios minutos de tensión, la Policía logró aislar a la estudiante, que permanecía en estado de shock. Según informaron fuentes de seguridad, los negociadores trabajan para que deponga su actitud y entregue el arma de manera pacífica.

En la zona se desplegó un importante operativo que incluye la presencia de un helicóptero, que se utilizaría para trasladar a la adolescente una vez que sea reducida y puesta a resguardo.

Por su parte, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, canceló una actividad que tenía prevista en la Legislatura para seguir de cerca el operativo y monitorear el accionar de las fuerzas en el lugar.

Fuentes cercanas a la menor señalaron que la joven habría sido víctima de bullying durante toda la semana a raíz de un video que se viralizó entre sus compañeros. Esta situación podría haber sido el detonante del episodio, aunque las autoridades aún no brindaron una confirmación oficial sobre el motivo.

El comunicado del Gobierno de Mendoza

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, tenía prevista una actividad en la Legislatura sobre la reforma del Código Penal que fue cancelada.

Mientras la adolescente continuaba atrincherada en la escuela, el Gobierno de Mendoza emitió un comunicado que lleva la firma de los ministerios provinciales de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias; y de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

“Solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto", inició el documento.

En ese sentido, señalaron que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas” sobre la dramática situación.

Las autoridades remarcaron que “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".

“El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, cerraron.