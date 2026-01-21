En vivo Radio La Red
Policiales
Mar Del Plata
Robo
Noche de terror

"Papá, volvámonos a casa": robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos nenes en la ruta

Tres delincuentes armados interceptaron una camioneta, se llevaron el vehículo con parte de la familia a bordo y dejaron a dos chicos solos sobre la banquina.

Una familia de turistas mendocinos vivió una verdadera pesadilla en Mar del Plata al ser víctima de un violento asalto mientras circulaba por la Ruta Nacional 226. Tres delincuentes armados interceptaron la camioneta con casa rodante en la que viajaban un matrimonio y sus cuatro hijos, se apoderaron del vehículo y abandonaron a dos nenes, de 6 y 8 años, solos al costado de la ruta.

El dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y será una pieza clave en la investigación.

El hecho ocurrió este a la altura del kilómetro 7 de la autovía. Según informaron fuentes policiales, Jesús David Matmud, de 44 años, conducía una Toyota Hilux negra que llevaba enganchada una casilla rodante donde viajaban su esposa y sus hijos.

mar del plata

En un momento del trayecto, el conductor detuvo la marcha sobre la banquina para higienizarse, mientras el resto de la familia permanecía dentro de la casa rodante. Fue entonces cuando tres delincuentes armados lo sorprendieron, lo amenazaron y pusieron en marcha el vehículo.

Dentro de la casilla rodante quedaron la esposa del conductor junto a dos de los hijos, mientras que los otros dos chicos, que habían descendido para ir al baño, fueron dejados solos al costado de la ruta.

En medio de la huida, Matmud logró subirse a la caja de la camioneta, pero al llegar a la zona de San Martín y Carrillo uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a arrojarse del vehículo. Tras ponerse a salvo, el hombre dio aviso inmediato al 911.

A partir de la alerta, se desplegó un operativo policial para localizar tanto a los menores abandonados como al rodado robado. Minutos después, los dos nenes fueron encontrados y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron al resguardo y en buen estado de salud.

El martes por la mañana, efectivos lograron hallar la camioneta y la casa rodante abandonadas en un descampado del barrio Hipódromo. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para levantar rastros que permitan identificar a los responsables.

La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor, con intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia realizó la denuncia correspondiente y se constató que ninguno de sus integrantes presentaba lesiones. Hasta el momento, los autores del asalto no fueron identificados y continúa la investigación para dar con su paradero.

El duro relato del padre de los nenes: "Volvámonos a casa"

Jesús David Matmud, el padre de los chicos, lamentó en diálogo con Canal 8 el mal momento que le hicieron pasar a sus hijos: "Fue alarmante. Mis hijos ahora se quieren volver. ‘Papá, vámonos, volvámonos a casa’, porque tienen miedo, están llorando, están con muchos problemas que quedan en la cabeza. Les arruinaron las vacaciones".

Además, narró que había advertido una situación extraña minutos antes del robo: “Vimos pasar a tres muchachos caminando y le dije a mi señora que nos bañemos rápido porque el lugar parecía complicado”.

Todo se desató cuando uno de sus hijos le avisó que la camioneta se estaba moviendo. “Salgo y veo gente adentro. Ahí me doy cuenta de que la estaban robando”, explicó. En un intento por frenar el asalto, logró subirse al vehículo en movimiento, pero fue amenazado con un arma. “Me apuntan y me dicen que me largue, que me matan. Después me dijeron ‘tirate o te mato’”, recordó. Ante esa amenaza, se arrojó de la camioneta.

