Para el padre de L-Gante es injusta la detención de su hijo y dijo: "Van a haber grandes novedades"

A su vez, sostuvo: “Elián es un chico que siempre quiso trabajar. No es un delincuente. Él vendía sándwiches de milanesa, él quería trabajar y no estudiar. Va a haber grandes novedades en esta causa, porque hasta ahora se escucharon una sola campana de los supuestos agredidos” .

“La política está en ésto, que no digan que no están ahí. Hay muchas cosas detrás y hay videos que lo demuestran y que han tomado a Elián como chivo expiatorio y es increíble que no lo liberen”, opinó.

Para el padre de L-Gante es una causa política

El padre biológico del cantante, quien recobró el vínculo con su hijo hace poco tiempo luego de haber estado ausente, llevó a cabo una encendida defensa de Elián Valenzuela a quien entiende que está preso injustamente.

“Yo sé que Elián va a salir porque no es justo lo que están haciendo con él, lo están utilizando políticamente y por el impacto que tiene su detención”, sostuvo para cerrar el tema.

Ahora se esperan novedades sobre la prisión domiciliaria para este martes. “Siento impotencia porque hay malicia en todo esto”, dijo el padre de L-Gante quien trabajó en el servicio penitenciario.