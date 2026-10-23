Pelea en plena calle: dos trapitos atacaron a un conductor y se defendió a los cintazos

De acuerdo con la información policial, los cuidacoches atacaron al hombre con un palo y una piedra, mientras este intentaba defenderse de los golpes. En medio del enfrentamiento, el conductor se quitó el cinturón y comenzó a utilizarlo para repeler la agresión.

Las imágenes registraron cómo golpeó varias veces a los atacantes con el cinto, en una secuencia que motivó la intervención urgente de las fuerzas de seguridad. La pelea se desarrolló en plena vía pública, en una zona caracterizada por su intensa actividad comercial y gastronómica.

Las cámaras del 911 registraron la agresión y permitieron detener a los cuidacoches

El enfrentamiento fue detectado por los operadores del Centro de Monitoreo 911 de Córdoba, quienes observaron la secuencia mientras ocurría y dieron aviso inmediato a los efectivos policiales. A partir de esa alerta, se desplegó un operativo sobre la calle Juan Martín de Pueyrredón y sus alrededores.

Los policías lograron localizar y detener a los dos sospechosos a pocos metros del lugar de la agresión, sin que se registraran nuevos incidentes durante el procedimiento.

Además, los uniformados secuestraron varios elementos que habrían sido utilizados durante el ataque. Entre los objetos incautados se encontraban una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, todos fueron incorporados a las actuaciones judiciales para determinar su utilización durante el enfrentamiento.

El conductor fue trasladado a un hospital para atender las lesiones sufridas.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. Por su parte, el conductor fue derivado al Hospital Misericordia, donde recibió una evaluación médica por las lesiones que sufrió durante la pelea.

Qué dice la nueva ley de Córdoba sobre los trapitos y naranjitas

En abril de 2026, la provincia de Córdoba sancionó la Ley N°11.117, que introdujo modificaciones en el Código de Convivencia Ciudadana para regular estas prácticas y establecer sanciones frente a los cobros no autorizados.

La normativa contempla penalidades para quienes, sin habilitación municipal, exijan o impongan el pago de dinero por el cuidado de vehículos estacionados en la vía pública o en espacios de acceso público.

Entre las sanciones previstas se encuentran:

Hasta seis días de trabajo comunitario.

Multas de hasta 50 Unidades de Multa.

Arresto de hasta seis días.

La legislación también contempla agravantes cuando estas conductas se realizan en grupo, involucran a menores de edad o se producen durante eventos masivos. Asimismo, establece condiciones especiales para sectores sensibles, como hospitales, establecimientos educativos y zonas de elevada circulación de personas.

Qué puede pasar con los dos trapitos detenidos en Córdoba

El ataque ocurrido en el barrio Güemes presenta circunstancias que podrían resultar relevantes para la aplicación de la normativa provincial, especialmente por la presunta exigencia de dinero y la participación conjunta de dos cuidacoches.

Sin embargo, las autoridades judiciales deberán determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer qué figuras legales corresponden a las conductas investigadas.

La utilización de objetos contundentes durante el enfrentamiento también forma parte de las circunstancias que deberán ser evaluadas. Los dos sospechosos permanecen a disposición de la Justicia, luego de una pelea que quedó registrada por las cámaras de seguridad y terminó con el conductor hospitalizado.