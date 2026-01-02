¡Bombazo! Marcelo "Trapito" Barovero será parte del River de Gallardo en 2026

La presencia de Barovero apunta no solo a fortalecer el trabajo técnico, sino también a transmitir valores, liderazgo y mentalidad competitiva, aspectos que Gallardo siempre consideró claves en la construcción de sus equipos.

Cómo queda conformado el cuerpo técnico de River para 2026

Con la incorporación de Barovero, el cuerpo técnico que encabezará Gallardo en la temporada 2026 queda definido de la siguiente manera:

Director técnico: Marcelo Gallardo

Ayudantes de campo: Matías Biscay y Hernán Buján

Entrenadores de arqueros: Alberto Montes y Marcelo Barovero

Preparador físico: Pablo Dolce

Kinesiólogo: Jorge Bombicino

Se trata de un staff que combina continuidad, conocimiento interno del club y la incorporación de figuras con fuerte identificación con la historia reciente de River.

Por qué Barovero es una figura tan emblemática para River

La vuelta de Barovero inevitablemente remite a su etapa como futbolista, una de las más recordadas por los hinchas. Llegó a River a mediados de 2012, tras el ascenso a Primera División, procedente de Vélez Sarsfield, y rápidamente se adueñó de un arco cargado de presión y exigencia.

Con personalidad, regularidad y actuaciones decisivas, se convirtió en capitán y en una garantía bajo los tres palos. Fue protagonista central en los seis títulos que obtuvo con la camiseta millonaria:

Torneo Final 2014

Copa Sudamericana 2014

Recopa Sudamericana 2015

Copa Libertadores 2015

Suruga Bank 2015

Su penal atajado a Emanuel Gigliotti en la semifinal de la Sudamericana 2014 y su actuación consagratoria ante San Lorenzo en la Recopa 2015 quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva del hincha.

En números, Barovero disputó 166 partidos oficiales, logró 77 vallas invictas y fue una pieza clave en la consolidación del River más ganador de la era moderna.

Un regreso que refuerza la identidad

La incorporación de Barovero al cuerpo técnico no es casual ni meramente emocional. Gallardo apuesta, una vez más, por rodearse de personas que entienden el club, conocen la exigencia del escudo y saben lo que significa competir al máximo nivel en River.

En un 2026 que asoma como un año de grandes desafíos, con recambio, ambición y objetivos fuertes, la presencia de “Trapito” suma experiencia, pertenencia y un mensaje claro: la historia pesa, pero también se trabaja todos los días. River empieza a construir su nuevo camino con viejos conocidos que saben exactamente cómo se gana en Núñez.