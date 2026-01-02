En vivo Radio La Red
FÚTBOL

¡Bombazo! Marcelo "Trapito" Barovero será parte del River de Gallardo en 2026

El capitán del equipo campeón de América en 2015 se incorporará al River de Marcelo Gallardo, y se sumará a la pretemporada en San Martín de los Andes.

Marcelo Barovero se incorporará al cuerpo técnico del plantel profesional de River y trabajará como entrenador de arqueros junto a Alberto “Tato” Montes.

River inició el 2026 con una noticia cargada de simbolismo y peso propio: Marcelo Barovero vuelve al club, esta vez desde otro lugar. El histórico arquero, referente indiscutido de la era dorada bajo la conducción de Marcelo Gallardo, se incorporará al cuerpo técnico del plantel profesional y trabajará como entrenador de arqueros junto a Alberto “Tato” Montes.

Leé también River va por todo: cómo será el proyecto para techar el Monumental y llevarlo a 100 mil personas
river va por todo: como sera el proyecto para techar el monumental y llevarlo a 100 mil personas
image

El regreso de “Trapito” no es uno más. Se trata del capitán del equipo que conquistó la Copa Libertadores 2015, una de las páginas más gloriosas de la historia moderna del club. A partir de este viernes, Barovero comenzará formalmente su nueva etapa, coincidiendo con el viaje del plantel a San Martín de los Andes, donde River realizará la pretemporada.

Qué rol tendrá Barovero en el nuevo River de Gallardo

Barovero se sumará al trabajo específico con los arqueros del plantel profesional. Su función será acompañar a Montes en la preparación diaria, el análisis técnico y el seguimiento individual de los guardametas, aportando su experiencia de alto nivel y su conocimiento profundo del ADN River.

En ese contexto, tendrá bajo su órbita directa a Franco Armani, uno de los arqueros más importantes de la historia reciente del club y referente del actual plantel. Además, trabajará con Ezequiel Centurión, quien regresó para ocupar el rol de suplente ante la inminente salida de Jeremías Ledesma.

La presencia de Barovero apunta no solo a fortalecer el trabajo técnico, sino también a transmitir valores, liderazgo y mentalidad competitiva, aspectos que Gallardo siempre consideró claves en la construcción de sus equipos.

Cómo queda conformado el cuerpo técnico de River para 2026

Con la incorporación de Barovero, el cuerpo técnico que encabezará Gallardo en la temporada 2026 queda definido de la siguiente manera:

  • Director técnico: Marcelo Gallardo

  • Ayudantes de campo: Matías Biscay y Hernán Buján

  • Entrenadores de arqueros: Alberto Montes y Marcelo Barovero

  • Preparador físico: Pablo Dolce

  • Kinesiólogo: Jorge Bombicino

Se trata de un staff que combina continuidad, conocimiento interno del club y la incorporación de figuras con fuerte identificación con la historia reciente de River.

Por qué Barovero es una figura tan emblemática para River

La vuelta de Barovero inevitablemente remite a su etapa como futbolista, una de las más recordadas por los hinchas. Llegó a River a mediados de 2012, tras el ascenso a Primera División, procedente de Vélez Sarsfield, y rápidamente se adueñó de un arco cargado de presión y exigencia.

Con personalidad, regularidad y actuaciones decisivas, se convirtió en capitán y en una garantía bajo los tres palos. Fue protagonista central en los seis títulos que obtuvo con la camiseta millonaria:

  • Torneo Final 2014

  • Copa Sudamericana 2014

  • Recopa Sudamericana 2015

  • Copa Libertadores 2015

  • Suruga Bank 2015

Su penal atajado a Emanuel Gigliotti en la semifinal de la Sudamericana 2014 y su actuación consagratoria ante San Lorenzo en la Recopa 2015 quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva del hincha.

En números, Barovero disputó 166 partidos oficiales, logró 77 vallas invictas y fue una pieza clave en la consolidación del River más ganador de la era moderna.

Un regreso que refuerza la identidad

La incorporación de Barovero al cuerpo técnico no es casual ni meramente emocional. Gallardo apuesta, una vez más, por rodearse de personas que entienden el club, conocen la exigencia del escudo y saben lo que significa competir al máximo nivel en River.

En un 2026 que asoma como un año de grandes desafíos, con recambio, ambición y objetivos fuertes, la presencia de “Trapito” suma experiencia, pertenencia y un mensaje claro: la historia pesa, pero también se trabaja todos los días. River empieza a construir su nuevo camino con viejos conocidos que saben exactamente cómo se gana en Núñez.

